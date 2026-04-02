La primera prueba de Mano Menezes al mando del nuevo proceso formado para la Selección Peruana, se vio en la reciente disputada Fecha FIFA de marzo, donde se consiguió una derrota y un empate, frente a Senegal y Honduras respectivamente. Con la evaluación del desempeño sobre la mesa, uno piensa en los nombres de los grandes ausentes que quizá, solo quizá, pudieron haber marcado alguna diferencia en lo mostrado. Uno de ellos, es el de Renato Tapia, que viene con continuidad futbolística pero que aún así no fue considerado.

El mediocampista goza de una buena regularidad con el Al Wasl, sumando un total de 10 partidos jugados casi que de manera consecutiva, pues solo se perdió una jornada en lo que va del 2026, además siempre arrancando de titular y permaneciendo en el campo por más de 75 minutos.

Sin embargo, eso no habría sido suficiente para que pueda volver a ponerse la camiseta de la ‘Bicolor’. Si bien, tanto Jesús Castillo como Erick Noriega también llegaban con continuidad y pudieron, ambos, sumar minutos en los amistosos, mucho se habla de una figura consolidada para esa posición.

Renato Tapia no juega con la Selección Peruana desde septiembre del 2025. (Foto: GEC)

Frente a ello, quien salió a dar la cara para defenderlo, fue su padre Luis Tapia, quien habló en una reciente entrevista sobre lo que sintió su hijo por la no convocatoria del estratega brasileño. Lo que ha sido una constante en los últimos amistosos que ha tenido Perú.

“A raíz de las declaraciones el ambiente ya venía muy cargado. Se habían escuchado rumores de que no iba a ser convocado. No me tomó por sorpresa, porque Renato no tiene nada que demostrar: ha jugado un Mundial, es subcampeón de la Copa América, ha jugado Champions, Europa League, tiene doce años en Europa; no tiene nada que demostrar”, comentó a Toca y Pasa.

Por supuesto, como defensa, sacó los galones sobre todas las competiciones en las que ha estado su hijo, pero también para resaltar la necesidad de la ‘Bicolor’ de contar con los mejores, pues a su consideración, su hijo está en dicho grupo.

Renato Tapia ha sido uno de los capitanes de la Selección Peruana. (Foto: Instagram)

Siguiendo la misma línea de lo que necesita la Selección Peruana, sabe que se viene un duro reto frente a España en el mes de junio, donde espera que Renato pueda ser convocado pues necesitan jugadores que tengan la experiencia necesaria y que no decaigan ante un fuerte reto que tendrán.

“Es un partido muy difícil, uno que puede afectar la autoestima, puede tirar abajo a algunos chicos que están saliendo, porque la exigencia puede ser demasiado grande para ellos. Vamos a necesitar a los más experimentados junto con los jóvenes más destacados”, indicó.

Finalmente, reveló el verdadero sentir del jugador, tras lo sucedido en los últimos meses. “Ahora está tranquilo, le desea lo mejor a la selección y, si en algún momento lo convocan, vendrá. Él, en Emiratos, está jugando y es titular”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR