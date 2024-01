Paso por Racing

Tras su salida de Avaí y su total recuperación de la operación en la rodilla, Paolo Guerrero se propuso volver a competir en el alto nivel y propuestas no le faltaron. De hecho, una de las más retadoras llegó desde Argentina cuando se le ofreció ser delantero de Racing, equipo en el que tendría que ganarse los minutos en cancha y, posiblemente, el puesto como titular. Una tarea que nunca le fue fácil.

Su debut se dio en febrero del 2023 con mucha expectativa de por medio, aunque al inicio se le iba dando pocos minutos hacia el final de los partidos, el gol pronto llegaría el 22 del mismo mes en un partido ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina. Si bien se pensaba que Guerrero continuaría teniendo más minutos y se le veía físicamente en muy buen nivel, casi no llegaba a completar partidos o ir desde el arranque. Llegó a anotar un gol ante Ñublense por la fase de grupos de la Copa Libertadores en abril del mismo año, pero ya desde entonces se venía hablando de una posible mala relación entre Fernando Gago, entrenador del equipo, y el ‘Depredador’.

Hacia junio, se confirmaba que, para Gago, el delantero peruano en aquel entonces era la tercera opción para la posición de atacante por detrás de Nicolás Reniero y Maxi Rodríguez. Esta información trascendió a la prensa local y se hablaba de un fastidio de Paolo Guerrero con él, por lo que la rescisión de contrato no tardó en llegar conociendo que, una vez que se desvincule, igual habría equipos que estén interesados en ficharlo. En total, Paolo Guerrero jugó 21 partidos con Racing, ocho de ellos como titular, entre la Liga de Argentina y la Copa Libertadores.

Llegada a LDU de Quito

A mitad de año, Guerrero firmó por LDU de Quito por pedido expreso de Luis Zubeldía, quien confió en incorporar al ‘9′ para consolidarlo como una de las piezas con más minutos en el equipo y así fue. En su debut ante Ñublense por la Copa Sudamericana, el ‘Depredador’ anotó el gol del triunfo en el minuto 60 y, desde entonces, se fue ganando más espacio en el once. En el torneo internacional, continuaron escalando y el desempeño del peruano fue clave.

De hecho, en las semifinales, Guerrero anotó un doblete ante Defensa y Justicia que aseguró a LDU en la gran final a disputarse contra Fortaleza de Brasil. Finalmente, en dicho encuentro, ambos equipos igualaron y se fueron a tanda de penales. La suerte no acompañó al capitán de la bicolor, ya que erró desde los doce pasos; pero, finalmente, LDU venció por 4-3 a Fortaleza y se consagraron campeones sudamericanos, un título inolvidable para el delantero, quien además ratificaba estar en muy buena condición física al disputar 120 minutos con gran desempeño.

Semanas después, LDU continuaba con el sueño de sumar un doble título ganando el campeonato nacional y, finalmente, clasificaron ante Independiente del Valle. Ambas finales quedaron en empate y Paolo Guerrero, al ser sustituido en el minuto 70, no pudo disputar la tanda de penales en la que su equipo se consagró campeón. Con esto, el ‘9′ nacional no solo demostró su vigencia en fútbol de alta competencia, sino que también se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la hinchada de LDU. En total, disputó 20 partidos y anotó 8 goles, contando el torneo nacional e internacional.

Pese a este buen paso, se pudo conocer que Luis Zubeldía no continuará en el equipo y que, a nivel del área deportiva, se está haciendo una reestructuración. Por su parte, trascendió que Guerrero puso como condición la continuidad del técnico para firmar su renovación, considerando que el vínculo fue solo hasta diciembre del 2023. Al no darse, todo hace indicar que el ‘9′ nacional no continuará en el equipo ecuatoriano y, por el momento, su futuro a nivel de clubes es incierto. Lo que sí es una certeza es que el futbolista de 40 años buscará continuar en el extranjero y teniendo continuidad. Brasil es un mercado tentativo.

Mal presente con la selección

Pese a su buen momento personal a nivel de clubes, Paolo Guerrero no pudo marcar la diferencia dentro de la selección peruana ni destacar dentro de un equipo que, a nivel colectivo , no se halló a lo largo de las Eliminatorias bajo el mando de Juan Reynoso. Como se recuerda, Gianluca Lapadula fue ‘baja’ en los cuatro primeros partidos con la selección peruana debido a que se venía recuperando de una operación y, por tanto, el ‘9′ titular e indiscutido fue Guerrero.

En esos cuatro encuentros, la selección no pudo convertir ningún gol y al futbolista no se le vio cómodo con el funcionamiento del equipo. De hecho, también tuvo declaraciones confrontando a la prensa nacional debido al mal momento de la selección peruana. Hacia las dos últimas fechas, Lapadula ya pudo ser convocado y Paolo Guerrero se convirtió en pieza de recambio para Reynoso; sin embargo, el presente de la bicolor no tuvo alza y se encasilló en el último lugar de la tabla de posiciones de Eliminatorias con apenas un punto.





