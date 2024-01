La Selección Peruana tiene retos importantes para este 2024. Luego de los bajos resultados en los primeros seis cotejos de las Eliminatorias 2026, el combinado nacional quedó en último puesto de la tabla y con la responsabilidad de cambiar ese panorama. De momento, ya se anunció el nombramiento de Jorge Fossati como nuevo DT del elenco blanquirrojo, una decisión que se espera genere un giro positivo para lo que se avecina este año.

Al respecto, Paolo Guerrero precisó que solo queda trabajar para que el estilo de trabajo del técnico uruguayo pueda ser de utilidad al combinado nacional. “Es cuestión de trabajo, tiempo y se respeten los procesos. Ha entrado un nuevo profesor, es un cambio radical, otra forma de juego, otro pensamiento y cambia todo, así que hay que tener paciencia, captar la idea del entrenador, ajustar y adaptarse”, indicó.

Asimismo, el capitán de la ‘bicolor’ se refirió a su presente deportivo. “El 2023 fue un lingo proyecto con Liga de Quito y pasamos lindos momentos”, comentó en diálogo con TVPerú Deportes, tras su llegada a Lima este martes. Una de las dudas que queda pendiente es su continuidad futbolística, luego de que quedara descartada su renovación con LDU Quito.

“Estoy esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto, algo bueno, uno que sea para ganar alguna copa internacional. Zubeldía es un gran entrenador, nada de qué hablar de sus acciones, lo que ha conseguido es importante, pero sobre todo es una gran persona”, destacó el acatante, por la importancia de un buen DT, por lo que agregó: “Busco un proyecto donde el entrenador no crea que el fútbol es jugar Play Station”.

Finalmente, también se refirió a la chance de llegar a La Victoria, dejando claro que no ha llegado a él ninguna propuesta. “No lo veo como posibilidad, porque Alianza Lima no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como dije, no voy a dejar de ser hincha blanquiazul, pues los dirigentes pasan”, sentenció.

¿Cuándo debutará Fossati en la Selección Peruana?

Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, esto se dará en los partidos amistosos de marzo –en total serán cuatro pruebas, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar. Según señalo Franco Navarro Mandayo, gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, todo está encaminado y pronto conoceremos a los países que enfrentaremos.

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. Perú integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y CONCACAF 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium.

¿Cómo va Perú en las Eliminatorias 2026?

Tras cero victorias, dos empates y cuatro derrotas, en un total de seis partidos, la Selección Peruana marcha en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026 (ver aquí clasificación completa) con dos unidades. El ahora equipo dirigido por Jorge Fossati se encuentra a 3 puntos de la zona de repechaje (Paraguay).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO