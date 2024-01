Con la ilusión de ganar la Liga 1 y brillar en la Copa Libertadores 2024, desde el 11 de diciembre del 2023 el plantel de Alianza Lima comenzó a desarrollar su pretemporada en el complejo deportivo EGB. A medida que la institución blanquiazul fue anunciando a sus flamantes refuerzos, estos se fueron integrando a los entrenamientos. Después de quince días de entrenamientos, la pretemporada esta semana tendrá como escenario el estadio de Matute; aunque solamente hasta el día sábado 6 de enero, fecha en la que luego de entrenar viajarán con destino a Cieneguilla para seguir con la pretemporada.

Para llegar en perfectas condiciones a la Liga 1, con fecha de inicio 26 de enero, el plantel sostendrá algunos amistosos, de los cuales dos serán de carácter internacional . El 15 de enero, en el marco de la ‘Noche Blanquiazul’, se jugará uno de ellos en el Estadio Nacional. Acá es oportuno señalar que el club no pierde la esperanza de poder jugar en Matute ambos amistosos, ya que la sanción de siete meses que recayó sobre el estadio -por el apagón en la final- no impide jugar Copa Libertadores. Como se sabe, este no es torneo organizado por la FPF y, en ese marco, no habría razón para no albergar amistosos.

En tal sentido, el club blanquiazul espera que en los siguientes días Miguel Grau Quinteros, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FPF, informe que el estadio de Matute puede ser utilizado para albergar partidos amistosos. Cabe precisar de que el próximo 9 de enero la institución, a través de su área legal, sostendrá una audiencia ante la Comisión de Apelaciones de la FPF para lograr la rebaja de siete meses de sanción para el estadio de Matute. La respuesta definitiva de la apelación se conocerá el 15 de enero. En Alianza hay optimismo.

Legión extranjera

Hasta ahora son cuatro los futbolistas extranjeros que Alianza Lima ha fichado, a falta de dos más para completar los cupos foráneos. Adrián Arregui, Juan Pablo Freytes (Argentina), Jiovany Ramos (Panamá) y Pablo Sabbag (Colombia), quien se unirá a la selección de Siria, son hasta el momento las cartas de afuera. Un delantero y un pivote, también se sumarán. El panameño Cecilio Waterman suena fuerte para la delantera; mientras que el colombiano Baldomero Perlaza y el argentino Lucas Menossi, para la volante. En el ámbito local, el defensa Marcos Huamán de Sport Huancayo y el volante Christian Neira de Unión Comercio se unirán al plantel. Son horas claves en el cuadro blanquiazul.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO