La Selección Peruana tiene por delante una serie de duros partidos que deberá ganar para seguir con la ilusión de clasificar al Mundial Qatar 2022. Llevarse los tres puntos en los siguientes encuentros, ante Bolivia y Venezuela, se ha convertido en una prioridad para todos los habituales convocados por Ricardo Gareca. Y eso se ve reflejado en los trabajos que vienen realizando.

En una reciente entrevista con la Sobremesa de Radio Ovación, el arquero de la bicolor, Pedro Gallese, habló sobre la dura competencia a la que tendrá que enfrentarse en los siguientes partidos. “En lo personal, entreno muy fuerte y me estoy cuidando con las dietas. Acá están José Carvallo, Carlos Cáceda, Alejandro Duarte... muy buenos arqueros que, seguramente, si me duermo, me van a comer”, señaló.

En la misma línea el jugador habló sobre los partidos anteriores y el reto que tienen al frente en la siguiente fecha doble de Eliminatorias. “No ha sido el comienzo que todos pensábamos tener, sobre todo, por todo lo que habíamos conseguido. Por ello, si bien enfrentamos a rivales difíciles, no hay margen de error y tenemos que volver a ser ese grupo ganador que somos. No se han dado los resultados pero tenemos un grupo humano muy fuerte”, precisó el jugador.

Pedro Gallese, junto a los demás jugadores que militan en la MLS y que actualmente se encuentran en Perú, venían entrenando en la Videna para no perder regularidad, sin embargo, debido a las nuevas medidas de seguridad establecidas por el Gobierno, estos trabajos han quedado en stand by.

“Veníamos trabajando bien en la Videna porque necesitábamos movernos, entrenar y esas dos semanas vi muy bien a todos. Se notaba que nos estamos cuidando porque todos queremos apuntar a una misma idea”, aseguró el golero del Orlando City.

Ricardo Gareca y el pedido que realizó con relación a los jugadores que militan en la MLS

Depor pudo conocer que se ha elevado una solicitud para que el Gobierno otorgue permiso laboral tanto al comando técnico, a Jefferson Farfán y a los seis jugadores de la MLS que se encuentran en nuestro país. Todo eso tomando en cuenta que son claves para la próxima fecha doble de Eliminatorias, ante Bolivia y Venezuela.

Es preciso destacar que los jugadores peruanos que militan en la MLS y que se encuentran en Lima son: Raúl Ruidíaz, Alexander Callens, Edison Flores, Andy Polo, Yordy Reyna y Pedro Gallese.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Hernán Novick entrena con fuerza en Campo Mar. (Video: Prensa U)