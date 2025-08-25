Este lunes 25 de agosto en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna), inició la primera semana de entrenamientos de la Selección Peruana con miras a los partidos frente a Uruguay y Paraguay, por la última jornada doble de las Eliminatorias 2026. Óscar Ibáñez no quiere dejar nada al azar y desde hoy inició con la planificación para sacar lo mejor del plantel que acaba de convocar.

Debido a que solo tendrá a su disposición a los elementos que pertenecen a la Liga 1 –el Torneo Clausura tendrá un parón hasta que finalice la fecha FIFA–, Ibáñez decidió tomar en cuenta a algunos nombres para que sirvan de sparring y puedan complementar sus trabajos de campo.

Estos futbolistas, además, tendrán la oportunidad de acumular experiencia en la Videna y sentir la exigencia de un entrenamiento con la selección mayor, esperando ser –en un futuro no muy lejano– parte del recambio generacional que tanto necesita la ‘Blanquirroja’. Ibáñez deberá guiarlos y aprovechar lo mejor de ellos.

Los citados son: Rafael Guzmán (Universitario), Jherson Reyes (Atlético Grau), Jussepi García (Alianza Lima), Axel Cabellos (Sporting Cristal), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Juan Carlos Gonzales Peña (Sport Boys), Mateo Rodríguez (Sporting Cristal) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).

Piero Cari es uno de los sparrings considerados por Óscar Ibáñez. (Foto: Alianza Lima)

Un dato no menor es que de estos jugadores, Piero Cari no integró los entrenamientos porque primero fue sometido a una resonancia magnética para saber cómo está de la lesión que lo marginó de los últimos partidos con Alianza Lima. El volante íntimo estuvo acompañado de Edison Flores y Alex Valera, quienes también llegaron sentidos a la Videna.

Como se recuerda, ambos jugadores de Universitario no terminaron el último clásico frente a Alianza Lima y tuvieron que ser sustituidos en la etapa complementaria, generando dudas sobre el malestar que los aqueja. Veremos qué determinan estas evaluaciones y si finalmente continúan con la ‘Bicolor’, o la situación obliga a Ibáñez a tomar otras medidas.

Mateo Rodríguez debutó profesionalmente con Sporting Cristal este 2025. (FOTO: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR