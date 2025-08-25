El clásico, más allá de que no tuvo goles, dejó un fuerte cruce de palabras en el primer tiempo entre Alex Valera y Hernán Barcos, con insultos de todo tipo y la intervención de sus compañeros para evitar que la situación escale a mayores. Posterior al partido, las declaraciones del ‘Pirata’ y del ‘9′ crema ratificaron lo que ocurrió. “Después de decirle que no a la Selección, me viene de decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él”, expresó el ‘Pirata’. “Fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda”, sostuvo Valera.

Al respecto, dicho cruce no fue ajeno para Jean Ferrari, quien fue administrador de Universitario de Deportes en el pasado reciente y desde este mes ocupa el cargo de Director General de Fútbol de la FPF. En conferencia de prensa en la Videna, el también exfutbolista dejó en claro su posición y le envió un mensaje a Barcos.

“He jugado casi 20 años fútbol profesional, entiendo de los códigos de las cosas que se dicen y se hacen dentro de la cancha. Yo creo que Barcos, y lo digo con mucho respeto por la trayectoria que tiene y por quién es, lo que le ha dado al fútbol sudamericano, creo que se equivoca. Se equivoca de muy mala manera, porque Alex Valera mantuvo cierta cordura y cierto respeto después del partido al no dar ninguna declaración en referencia a lo de Hernán”, declaró Jean Ferrari.

De paso, Ferrari aseguró que “espero que Hernán corrija esta situación porque es una equivocación de él, y sobre todo por el respeto hacia los futbolistas peruanos. Nosotros como selección hacemos un llamado a Hernán, es una persona a quien yo respeto, he tenido la oportunidad de conversar con él, me parece una persona correcta, pero en esta oportunidad se equivocó”.

Barcos y Valera fueron amonestados en el clásico. (Foto: Captura)

En su primera conferencia de prensa previo a un proceso de Eliminatorias, Ferrari Chiabra también aprovechó para comentar sobre su expectativa por los dos últimos partidos ante Uruguay y Paraguay, así como sus primeros días en la Videna. De paso, habló sobre el proyecto con los menores pensando en los próximos procesos.

“Se ve y se siente un nuevo ambiente, hay que ser conscientes de que hay equipos que están arriba en la tabla, enfoquémonos en nosotros y a partir de ahí soñar y pensar en todo lo que va a venir”, apuntó el Director General de Fútbol de la FPF.

“Estamos enfocados en el tema de competiciones, hacer un torneo Federación descentralizado, buscar al talento en provincia. luego buscar perfiles, ver que queremos tener como juego. También trabajar en el fútbol base, en las menores, siguiendo una línea. Armaremos un plan de 20 años, una hoja de ruta que en la FPF nunca hubo”, afirmó Ferrari.

Esta es la convocatoria de Óscar Ibáñez para los próximos partidos de la selección peruana (@labicolor)

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

