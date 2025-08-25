Este lunes 25 de agosto inicia un nuevo ciclo de la Selección Peruana con los entrenamientos de la última lista de convocados para el proceso de Eliminatorias 2026, donde Óscar Ibáñez sorprendió con algunos nombres en su nómina, manteniendo una base de la Liga 1, además de compartir el cronograma de entrenamientos de la ‘Bicolor’, donde llama la atención que la delegación viajará este sábado a Montevideo y tendrá hasta cuatro entrenamientos en tierras uruguayas.

Para enfrentar a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, el 4 y 9 de septiembre respectivamente, la ‘Bicolor’ trabajará de lunes a viernes en su complejo de la Videna, salvo el día de hoy (11 de la mañana), el resto de días a partir de las 10:00 a.m. Posteriormente, el sábado a las 9 de la mañana habrá un entrenamiento ligero en la sede de San Luis y por la tarde tomarán el vuelo privado a Montevideo.

A partir del domingo, la Selección Peruana entrenará en tierras uruguayas, comenzando ese día en la cancha de Peñarol. Se sabe que a partir del lunes de la próxima semana, Óscar Ibáñez comenzará a definir el equipo que arrancará el jueves 4 ante Uruguay, en el penúltimo duelo de las Eliminatorias 2026.

El objetivo del DT de la ‘Bicolor’ de viajar con anticipación a Uruguay y hacer el reconocimiento de campo del Estadio Centenario es poder trabajar de manera especial con los convocados, conocer a detalle las características del campo rival y jugarse al límite la última posibilidad, así sea matemática, de tener una mínima chance de ir al repechaje.

Óscar Ibáñez tendrá más tiempo de trabajo con los convocados de la Liga 1 y se espera que a partir de mañana puedan llegar los citados del exterior, en este caso Pedro Gallese, Luis Advíncula, Marcos López, Oliver Sonne, Erick Noriega, Renato Tapia, Joao Grimaldo, Luis Ramos y Kenji Cabrera.

Luego de ambos partidos, ante Uruguay y Paraguay, también se definirá el futuro de Ibáñez al mando de la ‘Bicolor’. Mas allá del próximo proceso al Mundial 2030, el futuro inmediato son los amistosos de la fecha FIFA de octubre y noviembre.

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

