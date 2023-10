Con apenas un punto en la tabla de posiciones producto de un empate 0-0 ante Paraguay en Ciudad del Este, Perú empezó la era Reynoso dejando dudas y certezas por igual. A la selección se le critica su poca producción en ataque, la falta de inventiva y la nula capacidad para rematar al arco rival; pero también se le destaca la mejora defensiva que ha mostrado en las dos primeras fechas. Eso tiene el sello de Reynoso; pero no es suficiente, porque es con goles que se ganan los partidos y el técnico necesita modificar la imagen dejada el mes anterior: es decir, ganar por lo menos un compromiso.

Chile y Argentina son los rivales de octubre y la realidad dice que es más factible sumar ante la ‘Roja’ en Santiago que frente a los ‘ches’ en Lima. La razón es la siguiente: el equipo de Eduardo Berizzo es el rival directo del Perú de Reynoso camino al Mundial 2026. Argentina no lo es, pero siempre es bienvenido sumar de local ante el favorito, algo que no ocurrió contra Brasil en septiembre pasado en el Estadio Nacional. Bajo ese contexto, Reynoso afronta ambos partidos todavía con margen de error a su favor (apenas se juegan la tercera y cuarta fecha), pero ya no en la misma magnitud que cuando empezaron las Eliminatorias.

¿Reynoso tiene licencia para equivocarse? Hoy menos que ayer, pero todavía la tiene. El problema está en lo que la bicolor pueda mostrar sobre el campo: tener una propuesta ofensiva mejorada y efectividad frente al arco contrario. Esa mejora significaría un paso adelante, que es lo que se le exige a Reynoso. Y si llega con puntos a favor, mucho mejor. Ante Chile, es el escenario ideal para que Perú pueda dar el golpe histórico en Santiago, porque la ‘Roja’ llega en un momento inestable, sin Arturo Vidal (su principal figura), urgida de un recambio generacional que todavía no llega y con un técnico cuestionado por los malos resultados.

En ese sentido, el duelo ante Chile representa un partido decisivo para Reynoso, un trampolín que el DT debe aprovechar para impulsarse todavía más y marcar el camino a seguir en las Eliminatorias. El ‘Cabezón’ necesita sumar no solo en la cancha, sino también fuera de ella. La confianza en su trabajo se gana con resultados y esos son, precisamente, los que necesita esta nueva versión de la bicolor, que todavía vive con el recuerdo de lo que fue el ciclo exitoso de Ricardo Gareca rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022. ¿Se dará?

