Trabajos en Videna

Por su parte, Depor pudo conocer que este lunes los convocados por Jorge Fossati tuvieron trabajos de velocidad y resistencia. Asimismo, también contaron con sesiones de fútbol tenis, tal como en la semana anterior, y vienen haciendo trabajos reducidos hacia el final del entrenamiento, aunque sin hacer fútbol todavía ni ensayar equipos.

Asimismo, este lunes se unieron a los entrenamientos los recién llegados Gianluca Lapadula, Sergio Peña, Miguel Trauco, Luis Advíncula, Sergio Peña y Piero Quispe. Sin embargo, los que se unirán este martes por la mañana serán Oliver Sonne y Marcos López, quienes arribaron al aeropuerto Jorge Chávez en horas de la tarde. Por último, este martes emprenderán vuelo Wilder Cartagena, Luis Abram y Pedro Gallese para poder unirse al grupo.

Por tanto, se estima que para el entrenamiento del día miércoles ya estén completos todos los 29 convocados de Jorge Fossati y puedan trabajar en conjunto. Sin embargo, la información es que ya a partir de este martes se hará el primer parado táctico del estratega uruguayo en tanto al once que colocará este viernes ante Nicaragua. Una de las novedades, a falta de la disposición del once, es que se plantea utilizar a Oliver Sonne como volante interior por derecha y que su doble punta estaría conformada por Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero.

Como se sabe, no es un secreto que el sistema de arranque será el 3-5-2 y se tiene la información de que las opciones como stopper por derecha son Aldo Corzo y Miguel Araujo. Mientras que los posibles nombres para completar dicha línea de tres son Alexander Callens como líbero y Luis Abram como stopper por izquierda. El mediocampo, sin duda alguna, es la zona con más incógnitas debido a que hay más variantes y recién serán probadas a partir de este martes.

Por último, Depor pudo conocer que dentro del plan de Jorge Fossati está el de presentar un once ante Nicaragua y probar otras alternativas ante República Dominicana, aunque no en su totalidad, pues no necesariamente se buscará afianzar un mismo equipo para ambos compromisos, sino que se pretende poder ver a más variantes para el esquema elegido.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de que el lunes 11 de marzo se conociera la lista de convocados por Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzará con su segunda semana de entrenamientos en la Videna pensando en los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para este viernes 22 y martes 26, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m. y con la transmisión de América TV y Movistar Deportes.

Hay que tomar en cuenta que la ‘Blanquirroja’ también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.

