Nació en Europa, es delantero, tiene ascendencia sudamericana y jugará las Eliminatorias a Qatar 2022. Pareciera que estamos hablando de Gianluca Lapadula, pero nos referimos a Niklas Castro, el futbolista de nacionalidad noruega-chilena que fue convocado por la ‘Roja’ para esta fecha doble y estará presente en el duelo ante la Selección Peruana.

Gianluca Lapadula y la Selección Peruana tienen una larga historia de encuentros y desencuentros que pudo concretarse tras la convocatoria oficial del jugador ítalo-peruano para vestir la camiseta blanquirroja. La historia de Niklas Castro es similar y te la contamos a continuación.

Niklas Castro tiene 24 años, es hijo de padre chileno y de madre noruega y nació en el país del ‘Viejo Continente’. Inició su carrera jugando en el Manglerud Star e hizo su primera aparición en el fútbol profesional vistiendo la camiseta de Vålerenga, en abril del 2016, ante Stabaæk.

El delantero que actualmente juega en el Aalesunds FK de Noruega recibió el llamado de la Selección de Chile por primera vez en el 2019, cuando la ‘Roja’ disputó dos amistosos ante Colombia y Guinea. En aquella oportunidad el futbolista no logró sumar minutos, debido a problemas con la tramitación de algunos documentos (el pasaporte), sin embargo, esa convocatoria sirvió para que pueda conocer a los futbolistas con quienes compartirá cancha en estas Eliminatorias, siendo especial la relación con Claudio Bravo, quien habla fluido el inglés al igual que él.

En el ámbito futbolístico, en lo que va de la temporada, Niklas ha sumado 1684 minutos en la cancha, a lo largo de 20 partidos, en los cuales logró anotar cuatro goles y dar siete asistencias; sin embargo, estos números no se comparan en nada con lo que el delantero logró el año pasado cuando se convirtió en una de las figuras del equipo, convirtiendo 17 goles a lo largo de 24 partidos jugados.

“Es un sueño hecho realidad. Tan grande como la última vez. Quizás, mucho más. Conoceré a algunos de los mejores futbolistas del mundo, y además entrenaré y jugaré en equipos con ellos. Aprenderé mucho en este viaje”, sostuvo el jugador tras recibir el último llamado de Reinaldo Rueda.

La presencia de Castro en la delegación de ‘La Roja’ será toda una novedad. En su momento, su español no le ayudó en su adaptación, pero de igual forma se las ingeniará para compartir con sus compañeros. En febrero pasado, Castro recibió el pasaporte chileno de manos del embajador en Noruega. El atacante no ocultó su emoción y ya le mandaba un recado al técnico: “Rueda estaba contento conmigo, ojalá le haya gustado lo que mostré en las prácticas. Me sentí bien. Espero tener otra oportunidad”, decía en aquel momento. Y ahora se ha dado la chance.

El partido entre Perú y Chile se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago. El duelo se desarrollará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana) en donde no solo se espera que ingrese Lapadula, sino también Niklas Castro.





