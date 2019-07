Pedro Gallese sobre el penal que le atajó a Eduardo Vargas en la Copa América: "Quiso menospreciarnos"

El portero de la Selección Peruana supo reponerse después del 5-0 ante Brasil y supo brillar en los siguientes partidos de la 'bicolor' en la Copa América , sin embargo el acto más elogiado fue el penal que logró taparle a Eduardo Vargas.

El partido fue para Perú, la selección dirigida por Ricardo Gareca iba ganando 3-0 y el árbitro estaba cerca de ponerle un punto final al duelo, pero en el último minuto, Chile tuvo la oportunidad de marcar un gol de penal que fue atajado por Pedro Gallese.

Ahora, varias semanas después de lo sucedido, el 'Pulpo' habló con la prensa peruana y pudo describir lo que sintió en ese importante momento.

"Yo sentí que se quiso burlar de uno, porque por lo que vi en videos, él siempre la pone a un lado. Sentí que Perú estaba jugando muy bien y que quería hacer algo para menospreciarnos. Mi mirada no fue en burla, solo me quedé mirándolo porque pensé que me iba a definir como siempre patea pero lo esperé hasta el final y pude taparlo", aseguró Gallese.



Ahora, el arquero deberá enfocarse en el Torneo Clausura con la camiseta de Alianza Lima. Los íntimos enfrentarán a Sport Boys este domingo a las 4:00 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao y Pablo Bengoechea prepara su mejor once para lograr el título a fin de año.

