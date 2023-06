Épico triunfo peruano que no lograba imponerse sobre Brasil en más de 30 años. Estruendosa victoria que luego pasaría a ser parte del catálogo de hazañas de Ricardo Gareca bajo la conducción de la blanquirroja. Ese tanto sería también el penúltimo de Ruidíaz. El último fue ante Islandia hace cinco años. Después, nada.

Desde entonces y pese a ser el héroe de aquella tarde, Ruidíaz nunca pudo ganarse un lugar en la selección peruana, una que por entonces se amoldaba perfectamente al estilo de juego de su máximo goleador y principal figura; Paolo Guerrero.

Diseñada para buscar a Guerrero en todo el frente de ataque, a la selección le costó siempre adaptarse al juego diverso de Ruidíaz. Y cuando lo hizo, cuando finalmente encontró la tecla perfecta para sintonizar con el atacante, la mala suerte o el azar estuvieron del lado opuesto.

Ruidíaz no pudo y no ha podido hasta hoy en día ganarse su lugar en base a goles. Cuando Guerrero estuvo ausente, quien aparecería como nuevo referente en ataque es Gianluca Lapadula, quien en menos de un año no solo supo hacerse del lugar del ‘Depredador’, sino que además conquistó el corazón de los hinchas.

¿Por qué le cuesta tanto la selección a Ruidíaz?

En principio, hay jugadores que no son propicios para su selección aún cuando en su club son figuras en el arte del gol. O viceversa. Ruidíaz es un caso genuino de lo primero. El delantero ha sabido destacar en todos los equipos por donde pasó. Sin embargo, no ha tenido similar suerte con la blanquirroja. Podría decirse, a grandes rasgos, que ha sido una versión nueva de Claudio Pizarro, que lo ganó todo en Europa a nivel de clubes, pero siempre fue resistido en la selección peruana, donde no tuvo los mejores números. O por lo menos los números que se esperaban de él en ese entonces.





