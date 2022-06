Es pieza clave en la oncena de la selección peruana de Ricardo Gareca. Y ya se está recuperando de su lesión en el isquiotibial izquierdo. El mismo Renato Tapia ha confirmado que se siente mejor. El último miércoles, en las prácticas en Barcelona, en donde Perú se prepara para el repechaje a Qatar 2022, ha podido dejar parcialmente los trabajos diferenciados y ha realizado la primera parte del entrenamiento junto al plantel.

No obstante, su presencia en el amistoso contra Nueza Zelanda, el domingo 5 junio en el RCDE Stadium, no está asegurada. Tapia no jugaría por un tema de precaución. En el comando técnico del ‘Tigre’ está la idea de cuidarlo para que, en óptimas condiciones, pueda disputar el repechaje mundialista, ante el representante de Asia, el lunes 13.

Y es que Tapia se ha convertido es un jugador importante dentro del esquema del estratega de la ‘bicolor’, un titular indiscutible, que fue fundamental para que el país llegue en quinto puesto en las Eliminatorias de Rusia 2018 y de Qatar 2022. Por algo lo llaman el ‘Capitán del futuro’.

Tapia y su importancia en la selección

El ‘Cabezón’ debutó junto con la era Gareca un 31 de marzo de 2015. En los meses siguientes una lesión lo estancó y no pudo decir presente en la Copa América de ese año. Volvió para encuentros amistosos y para el proceso a Rusia 2018, aunque no participó en el debut de la rojiblanca en dichas Eliminatorias. En la segunda fecha, entró en el complemento.

No obstante, para la tercera jornada, arrancó desde el primer tiempo. ¿El resultado? Una victoria sobre Paraguay. Tapia fue uno de los jugadores más destacados de ese cotejo, por lo que desde ese momento se ganó su titularidad. Gareca le depositó su confianza. Y el volante de recuperación respondió con su juego en el medio campo. Así, logró ser parte del equipo peruano que 36 años después clasificó a un mundial.

Tapia, incluso, ha sido capitán de la selección durante un amistoso en junio de 2019 contra Costa Rica. No solo eso. También ha anotado goles pese a que no es su especialidad, pues se desempeña como un pivote defensivo, acostumbrado a quitar los balones del rival. En su paso por el combinado patrio, ha marcado 5 tantos y ha dado una asistencia, según apunta la web especializada Transfermarkt.

Dos de esos goles fueron en las Eliminatorias de Qatar 2022: uno en la derrota ante Brasil y el otro en el empate 1-1 con Uruguay en Lima, que le dio un punto a la bicolor. Ese punto ha ayudado a que Perú termine quinto en la tabla con 24 unidades -superando a Colombia que sumó 23- y que continúe peleando por su pase a la Copa del Mundo.

El ‘Cabezón’, entonces, ha sido importante en este proceso clasificatorio. Con él en el campo, en las recientes Eliminatorias, la selección se impuso en seis partidos, perdió cinco y empató tres. De los cuatro duelos en los que no jugó, el combinado patrio solo ganó uno y cayó en los tres restantes.

Sede Torneo Resultado Rusia Copa del Mundo 2018 Fase de grupos Estados Unidos Copa América 2016 Cuartos de final Brasil Copa América 2019 Subcampeón Brasil Copa América 2021 Cuarto lugar

Su presencia suma y mucho. Ha disputado tres Copas Américas con Perú (subcampeón en 2019) y un mundial. Y hoy enfrenta un nuevo desafío, el repechaje a Qatar 2022, con más experiencia y con más madurez. “No son las mismas sensaciones que en el Mundial pasado. No se juega en casa y es nuestra segunda eliminatoria. Creo que se toma con más paciencia. Estamos ansioso por saber cuál es el rival. Va a ser totalmente distinto, pero hemos sido capaces de acoplarnos a cualquier situación”, declaró a Movistar Deportes

El crecimiento personal de Tapia en clubes

Pero su crecimiento profesional no solo ha sido en la selección, también a nivel de clubes. Los dos ámbitos se han complementado. Toda la experiencia que ha adquirido vistiendo camisetas de equipos europeos lo ha ayudado a consolidarse dentro del combinado peruano.

Del Jong Twente pasó al equipo principal de la institución, el Twente, y con ese club se estrenó en la Eredivisie 2014-15, la liga de la primera división del fútbol neerlandés. Después, pasó al Feyenoord, club que lo fichó por una cifra de 2.5 millones de euros, según publico el medio De Telegraaf. Fue el primer peruano en jugar en ese equipo de los Países Bajos.

En Feyenoord de Róterdam, Tapia integró el plantel que fue campeón de la Copa de los Países Bajos 2015-16. Una temporada después, su club levantó el trofeo de la Eredivisie 2016-17, aunque no jugó muchos partidos. También ganó, siendo suplente, la Supercopa de los Países Bajos 2017.

Para la temporada 2017-18, Tapia obtuvo la titularidad como central luego de seis fechas de haber estado en el banco. Inclusive, por su gran desempeño, fue nominado a mejor defensa de la primera parte del torneo por el medio Voetbalflitsen, junto a Matthijs de Ligt, Daniel Schwaab y Phillipe Sandler.

Pero volvió a ser suplente y, entre enero y mayo del 2019, fue cedido al Willem II, también de la liga neerlandesa, en donde ganó la continuidad que estaba requiriendo. Regresó al equipo de Róterdam para la temporada 2019-20 y a pesar de que arrancó desde el inicio en las primeras fechas del campeonato, con la llegada de Dick Advocaat como entrenador, la situación del peruano se complicó: comenzó a entrar en el complemento y más tiempo lo pasaba en la banca.

Club País Temporadas Jong FC Twente Países Bajos 2013/14 - 2014/15 F. C. Twente Países Bajos 2014/15 - 2015/16 Feyenoord Países Bajos 2015/16 - 2019/20 Willem II Países Bajos 2018/19 - 2018/19 Celta de Vigo España 2020/21 - a la fecha

Terminó su contrato con el club neerlandés y finalmente llegó al Celta de Vigo, su actual equipo, a una liga considerada como una de las mejores no solo de Europa, sino del mundo. Debutó oficialmente con un empate el 19 de setiembre de 2020. Y rápidamente se ganó su puesto de titular en el medio campo.

Le iba bien. Llegó a costar en marzo de 2021, según señalaba la web Transfermarkt, 20 millones de euros. Sin embargo, a inicios de este año perdió su titularidad, entraba generalmente en el segundo tiempo y estaba siendo criticado por los hinchas de su club. “Me puedes decir lo que quieras, que soy una mala persona, pero lo que me ha hecho llorar es que me digan que soy un mal profesional o que me tomó mi ‘chamba’ a la joda”, dijo a fines de abril en diálogo con Jaime Ferraro.

“Me duele muchísimo que muchas personas digan que yo solo vengo acá (al Celta de Vigo) a cobrar o a ponerme bien para la selección”, continuó el volante, y agregó: “No lo dijeron el año pasado cuando jugué 32 partidos en menos de un año y fui a la selección también. Ahora que no estoy jugando es porque el técnico ha decidido no ponerme o porque ha visto otras necesidades para el equipo. Eso escapa de mis manos”.

Su pocos minutos en la cancha coinciden con la molestía del técnico del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, quien en febrero de este año se quejó de que Tapia, tras estar en la selección peruana, regrese “tocado” al club español. “Parece que somos un taller mecánico que se lo arreglamos para que juegue en Perú”, prolongó.

Pese a su complicado momento en tierras españolas, Tapia deberá dejar de lado ese tema y concentrarse en el decisivo repechaje. Sea Australia o Emiratos Árabes Unidos, el ‘Capitán del futuro’ buscará, junto a todo el equipo, que Perú clasifique a su segundo mundial consecutivo.

