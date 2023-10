Culminada la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, las selecciones del continente se alistan para afrontar su próximo reto. Por ejemplo, Perú y Argentina, luego de disputar sus encuentros ante Chile y Paraguay, respectivamente, ya piensan en la contienda que protagonizarán este martes en el Estadio Nacional. Eso sí, la ‘Albiceleste’ tiene algunos problemas que solucionar previo a su viaje a Lima, como cubrir algunas bajas. Además, si bien Lionel Messi sumó minutos ante la ‘Albirroja’, su titularidad ante la ‘Bicolor’ no está confimada, por lo que esperarán hasta el último momento para definir si la ‘Pulga’ va o no desde el arranque en el coloso de José Díaz.

En su último partido, el actual campeón del Mundo festejó en el estadio Más Monumental de Núñez, tras derrotaron por 1-0 a Paraguay, con un gol tempranero de Nicolás Otamendi. Con este resultado, el combinado argentino registró su tercer triunfo en el proceso clasficatorio, ubicándose en lo más alto de la tabla de posiciones con 9 unidades, seguido por Brasil, elenco que suma 7, luego de empatar 1-1 ante Venezuela.

No obstante, el buen ambiente en Argentina no cesa, puesto que el ingreso de Lionel Messi alegró tanto a miles de hinchas como al comando técnico de Lionel Scaloni. Como se recuerda, la ‘Pulga’ no estuvo presente en casi la mayoría de los últimos encuentros que afrontó el Inter Miami. Pese a ello, tal parece que su molestia en el isquiotibial derecho es cosa del pasado, ya que ingresó con un buen nivel en el complemento del cotejo ante la ‘Albirroja’.

Lionel Messi sumó minutos ante Paraguay. (Foto: EFE)

Las bajas de la ‘Albiceleste’

Aunque el regreso de la ‘Pulga’ causa alivio en la ‘Albiceleste’, Lionel Scaloni deberá lidiar con grandes ausencias para el cotejo ante la Selección Peruana. Y es que para esta fecha doble, el técnico argentino no podrá contar con cinco futbolistas: Ángel Di María, Ángel Correa, Lisandro Martínez, Paulo Dybala y Juan Foyth.

En el caso del ‘Fideo’, no pudo estar en estas dos jornadas, tras lesionarse el martes pasado en el encuentro entre Benfica vs. Inter, por la segunda fecha de la Champions League. ‘Angelito’, por su lado, no pudo recuperarse de un esguince de rodilla, mientras que el ‘Licha’ tuvo que volver a ser operado ante el agravamiento de la lesión que sufrió en el pie derecho.

Casos distintos, pero con mismo final, vivieron Paulo Dybala y Juan Foyth. A diferencia de los tres primeros, ambos jugadores fueron convocados, pero quedaron desafectados. La ‘Joya’ sufrió un fuerte golpe en la rodilla izquierda, en la goleada de Roma ante Cagliari. Mientras que el jugador de Villarreal se sacó el hombro en su último partido con el ‘Submarino Amarillo’.

Posible alineación de Argentina

Con estas ausencias, Lionel Scaloni tendría en mente un posible cambio de esquema, dependiendo del nivel de Lionel Messi y de los nombres a disposición que tiene en su plantel. Pero, en caso todo salga como lo planeado, la ‘Albiceleste’ recurriría a su clásico 4-3-3, planteamiento que los llevó a la senda del triunfo ante Paraguay.

Eso sí, los intérpretes serían casi los mismos que jugaron ante el combinado dirigido por Garnero, teniendo a Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis MacAllister como sus principales figuras, quienes brillaron con una asifixiante presión en el mediocampo para evitar el progreso del rival.

Así pues, la oncena que mandaría la ‘Albiceleste’ al Estadio Nacional sería de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Últimos resultados entre Perú vs. Argentina

A lo largo de la historia, Argentina pudo construir mejores números en el historial ante el combinado incaico. Incluso, luego del triunfo por 1-0, por la fecha 12 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la escuadra de Lionel Scaloni pudo estirar la racha de 15 partidos sin perder frente a la ‘Bicolor’.

En el caso de las Eliminatorias, ambos equipos se han enfrentado en 20 ocasiones. Cabe resaltar que como local, la ‘Albiceleste’ nunca cayó ante Perú. De esta manera, luego del 1-0 en octubre de 2021, registró 11 victorias, siete empates y dos derrotas ante el elenco de Juan Reynoso. Ojo, los únicos dos triunfos de la ‘Blanquirroja’, por Clasificatorias, se dieron en Lima.

Argentina derrotó por 1-0 a Perú en su último encuentro por Eliminatorias. (Foto: EFE)

¿Cuándo jugará Perú vs. Argentina?

Luego de esta derrota por 2-0 en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





