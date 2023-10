Después de la dura derrota en Santiago a manos de Chile (2-0), la Selección Peruana no solo quedó relegada en la penúltima posición de las Eliminatorias 2026 con un punto –solo por encima de Bolivia, que tiene cero–, sino que el futuro inmediato pinta bastante oscuro si tomamos en cuenta que restan tres partidos en este 2023: Argentina (L), Bolivia (V) y Venezuela (L). En ese sentido, toca reflexionar sobre cómo está jugando la ‘Blanquirroja’ bajo el mando de Juan Reynoso y el porqué de los malos resultados que se han cosechado hasta el día de hoy.

El ‘Ajedrecista’ debutó con el buzo de Perú en agosto del año pasado, perdiendo por 1-0 frente a México. Aquella caída no generó interrogantes, pues era el comienzo de un nuevo proceso y tenía el beneficio de la duda. Esto mejoró con los triunfos sobre El Salvador (4-1), Paraguay (1-0) y Bolivia (1-0), cerrando un 2022 con tres victorias y una derrota, resultados que nos permitió ver los principales fundamentos de la idea de Reynoso: conservar el cero en arco propio y a partir de ahí generar peligro que campo contrario.

Sin embargo, el panorama cambió a inicios de este año, ya que el rendimiento en los siguientes cuatro duelos amistosos abrió el abanico de preguntas sobre cómo, con un plan tan defensivo, íbamos a causarle daño a nuestros rivales de turno. Las primeras señales se dieron en la derrota ante Alemania (2-0) y el empate frente a Marruecos (0-0), donde la Selección Peruana no consiguió acumular un solo remate al arco. Además, en cuanto a la gestación de mitad de cancha hacia adelante la deuda fue tremenda y las pocas aproximadamente se dieron a partir de arrebatos individuales, más no por acumulación de pases con sentido para incomodar a ambas selecciones mundialistas.

Ya en junio, Perú tuvo una gira por Asia donde se pudo sacar más conclusiones tras el triunfo sobre Corea del Sur (1-0) y la caída ante Japón (4-1): para generar peligro, necesitamos de jugadores veloces, encaradores y que se atrevan a asumir riesgos. Si la idea de Reynoso se explica en la solidez defensiva, no podía descuidar la otra faceta del juego y dejar que los futbolistas resolvieran cada jugada por su cuenta. La aparición de Bryan Reyna ante los surcoreanos fue una señal, la cual no se pudo consolidar previo al inicio de las Eliminatorias por sus problemas físicos constantes en Alianza Lima.

Así pues, llegamos al arranque de este proceso clasificatorio con algunas ilusiones y esperando que un triunfo en Asunción encaminase a un equipo que por el momento no mostraba consistencia para encontrarse en ataque. No obstante, frente a Paraguay el panorama no cambió y, a pesar del 0-0, las dudas no se despejaron –solo hubo un solo remate al arco, el de Paolo Guerrero en los minutos finales–, más si tomamos en cuenta que una semana después recibiríamos a Brasil en Lima.

Contra la ‘Verdeamarela’ la sensación fue otra, sobre todo porque la ‘Blanquirroja’ jugó un partido inteligente, consciente de sus limitaciones ante un rival complicado y aplicado para sostener el cero en el arco de Pedro Gallese. Lamentablemente todo se fue al tacho por una desconcentración en el minuto menos pensado y el gol de Marquinhos nos dejó con las manos vacías en el estadio Nacional.

De esta manera, el 2-0 en Santiago consolida los cuestionamientos hacia Juan Reynoso y la poca rebeldía ante un rival directo como Chile, donde además de solo preocuparte por evitar que le hicieran un gol, le quitó la confianza a un grupo de futbolistas que durante los últimos años mostraron su mejor versión con la pelota como herramienta. Sin ella o con el temor a perderla, los pases hacia atrás y el constante miedo a no fallar nos ahogó en un juego insípido, infructuoso y muy distante de lo que exigía un contexto como el que vivimos en el Monumental David Arellano.

Con todo eso y sin poder ganar el los últimos cuatro partidos –tres por Eliminatorias y un amistoso–, la Selección Peruana recibirá a Argentina con la obligación de puntuar en casa. Si por algún momento se pensó que este encuentro era de descarte por la dificultad de un rival que llega siendo el vigente campeón del mundo, nuestra actualidad nos obliga a buscar algo más que un simple empate. Todo está en manos del ‘Ajedrecista’, quien deberá mover sus piezas inteligentemente, alargando el tiempo de la partida sin el temor de caer en jaque mate.

Rival Motivo Resultado México Amistoso FIFA 1-0 (derrota) El Salvador Amistoso FIFA 4-1 (triunfo) Paraguay Amistoso FIFA 1-0 (triunfo) Bolivia Amistoso FIFA 1-0 (triunfo) Alemania Amistoso FIFA 2-0 (derrota) Marruecos Amistoso FIFA 0-0 (empate) Corea del Sur Amistoso FIFA 1-0 (triunfo) Japón Amistoso FIFA 4-1 (derrota) Paraguay Eliminatorias 2026 0-0 (empate) Brasil Eliminatorias 2026 0-1 (derrota) Chile Eliminatorias 2026 2-0 (derrota)

Los números de Juan Reynoso con la Selección Peruana.





¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de esta derrota por 2-0 en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





