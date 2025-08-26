Durante su paso por la Selección Peruana, Ricardo Gareca construyó una de las etapas más recordadas del fútbol nacional, con la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y la final de la Copa América 2019 como grandes hitos. Sin embargo, detrás de esos logros también hubo retos importantes en la gestión de grupo, y uno de ellos tuvo como protagonista a Christian Cueva. El mediocampista, tantas veces cuestionado por sus episodios extradeportivos, se convirtió en una pieza clave del equipo gracias a la confianza y el manejo especial que le otorgó el ‘Tigre’. En una reciente entrevista, el estratega argentino reveló un secreto poco conocido sobre cómo consiguió que el popular ‘Aladino’ brillara con la camiseta de la ‘Bicolor’.

Con un tono distendido, Ricardo Gareca dejó en claro que Christian Cueva no era un jugador “difícil”, pero sí “especial”. Según explicó, había comportamientos del volante que requerían un trato distinto al del resto del plantel, y él estaba convencido de que imponer disciplina de manera rígida podía terminar rompiendo la relación con el futbolista.

“Nosotros somos convencidos de que todo lo demasiado estricto se termina rompiendo la relación o algo. Christian es muy buena persona, pero como todos los jugadores especiales, había que entenderlo y darle confianza”, comentó el entrenador, abriendo la puerta a detalles que hasta ahora se mantenían en reserva.

Gareca reconoció que a Cueva le gustaban ciertas libertades fuera del campo, y que junto a su comando técnico supieron tener paciencia. “Le gustaban determinadas cosas que nosotros entendíamos. Pero después se ponía la camiseta y dentro de la cancha la rompía”, señaló, destacando la transformación del jugador cada vez que defendía la Bicolor.

Eso no significaba que no hubiera límites. El propio DT explicó que cuando era necesario, frenaban al futbolista. “Había que cuidarlo de algunas cosas, había que decirle ‘Cristian, basta, hasta acá llegamos’. Y él lo entendía”, contó el argentino, dejando entrever que el equilibrio entre permisividad y autoridad fue clave en la convivencia.

En medio de esa dinámica, Gareca admitió que incluso le concedían pequeñas licencias para que se sienta tranquilo. “Por ahí le dejabas algo… quería tomar algo, lo importante era que en el campo de juego se transformaba, entregaba todo y rendía”, reveló.

El propio Jefferson Farfán, conductor del programa ‘Enfocados’, intervino para respaldar la visión del exseleccionador. “Claro, jugador distinto, había que hacerlo sentir bien”, comentó la ‘Foquita’, que compartió años de camerino con Christian Cueva en la selección.

Ricardo Gareca y la fuerte confesión sobre Christian Cueva | VIDEO: Enfocados

Finalmente, Ricardo Gareca enfatizó que el secreto con ‘Aladino’ también pasaba por el aspecto físico y la alimentación. “Había que cuidarlo, sobre todo en la comida, que entendiera que era importante. Pero después lo demostraba dentro del campo de juego, entonces para nosotros era fundamental”, afirmó.

Con estas declaraciones, el ‘Tigre’ dejó claro que su confianza en Christian Cueva iba más allá de las críticas y polémicas. Su método fue determinante para sacar lo mejor de un futbolista que, pese a sus altibajos, se consolidó como uno de los jugadores más influyentes en la Selección Peruana durante la era del ‘Tigre’.

TE PUEDE INTERESAR