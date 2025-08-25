En medio de un ambiente tenso que llegó a opacar el ámbito futbolístico en el clásico peruano, más allá de un empate que dejó poco que ver, las respuestas de un lado y del otro no se guardan. Por un lado, la polémica de Alianza Lima se redondea a las declaraciones de Hernán Barcos en contra de Álex Valera, mientras que, en Universitario, acusan al cuadro ‘blanquiazul’ de haber provocado directamente a sus hinchas. Frente a esto, fueron los ‘cremas’ quienes ya tomaron una decisión y elevarán sus reclamos a una instancia superior.

No es novedad que un clásico siempre encienda las emociones tanto fuera como dentro de la cancha, pero en las últimas ediciones esto se ha vuelto un tema mucho más sensible entre todos los protagonistas. Mientras que en la Liga 1, partido a partido, se vive una campaña que busca erradicar la violencia en el fútbol, la picardía de algunos termina siendo una ofensa para otros.

Es así que, en Universitario no quieren dejar pasar algunas actuaciones de los representantes del cuadro ‘blanquiazul’ que quizá no respondieron de la forma en la que ellos esperaban. Si bien, se han filtrado varias imágenes en redes sociales de muchas situaciones en particular, el administrador de la ‘U’ no mencionó alguna en específico.

Pero si aseguró que elevaron un reclamo: "Como institución, hemos remitido a la Comisión de Disciplina FPF un documento que rechaza los incidentes ocurridos en el Clásico. Universitario brindó todas las facilidades a la delegación visitante y lamentamos que la respuesta haya sido una provocación hacia nuestros hinchas", indicó en su cuenta oficial de X.

El administrado de la 'U' se pronunció sobre altercados. (Foto: Captura X)

En la misma línea continuó expresando: “Creemos en un Clásico jugado con fair play y respeto, la rivalidad debe expresarse únicamente en el campo, y en las delegaciones siempre debe primar el respeto”. Con la última frase busca impactar por sobre miembros -no futbolistas- de los que también se han filtrado imágenes que molestaron a los hinchas.

Para culminar, Velazco cerró diciendo que se encuentran comprometidos con el brindar un buen espectáculo a favor del fútbol peruano. Sin embargo, hay que precisar que situaciones similares se presentaron también en el primer clásico del año que se disputó en Matute, donde otros de la delegación ‘crema’ fueron cuestionados.

Como parte del folclore del espectáculo deportivo -que es como muchos lo han querido catalogar- en ambas partes se han presentado situaciones que generaron incomodidad entre los hinchas, que también fueron elevadas a la Comisión Disciplinaria y que terminaron con suspensiones, por lo que esperan la respuesta ante este nuevo recla.o

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este empate sin goles frente a Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad dentro de unas cuentas semanas cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

