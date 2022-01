Ricardo Gareca abandonó las instalaciones de la Videna. Sin embargo, el técnico de la Selección Peruana se detuvo para responder un par de preguntas a los periodistas que le esperaron en el exterior del predio ubicado en San Luis. En tal sentido, el DT se refirió a las nuevas normas del Gobierno peruano y que tienen relación con el fútbol, precisamente en la afluencia en los estadios.

“Sí hay que respetarlas, no queda otra, pero no estoy de acuerdo, pero hay que respetarlas”, expresó el ‘Tigre’ Gareca en clara alusión a que, desde el 7 de enero hasta el 16 del mismo mes, los estadios no podrán recibir público en las tribunas. Vale decir, el amistoso de la Blanquirroja ante Panamá (domingo 16) será a puerta cerradas, con el pesar del DT que prepara el equipo para la fecha doble de Eliminatorias.

De momento no hay detalles con relación al choque contra Jamaica del jueves 20. Sin embargo, todo hace indicar que ese choque correrá la misma suerte, dado que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció este jueves que la contienda, inicialmente pactada para las ocho de la noche, pasará a las cuatro de la tarde, siempre en el Estadio Nacional.

No solo la ‘Sele’ modificó los planes tras conocerse las nuevas disposiciones del Gobierno, tras informarse sobre el inicio de la tercera ola del coronavirus. Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal anunciaron que las presentaciones de sus planteles tampoco se desarrollarán.

Todo bien

Esta misma semana se conoció que hubo casos positivos por la COVID-19 en la delegación de la Blanquirroja. Al respecto y sobre el ánimo general del todo el conjunto, el ‘Tigre’ Gareca dijo que “los muchachos están bien. Todos están bien”, aseguró el DT argentino antes de marcharse de la Videna.

Ricardo Gareca comentó sobre las nuevas medidas del Gobierno. (Fuente: Gol Perú)

Otro día más de intenso trabajo

La Selección Peruana sigue con los entrenamientos con los convocados del torneo local y los invitados del exterior pensando en los choques de preparación frente a Panamá y Jamaica, ambos en el Estadio Nacional.

De acuerdo con la nota oficial de la FPF, este viernes, el equipo “realizó trabajos sectorizados de ataque y defensa en la mitad del campo del Complejo Deportivo Videna-FPF. A su vez, los sparrings nuevamente se hicieron presentes en la jornada de prácticas”.





