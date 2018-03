El punto de quiebre de la Selección Peruana para conseguir el ansiado sueño de la clasificación al Mundial de Rusia 2018 estuvo acompañado de medidas disciplinarias adoptadas por Ricardo Gareca y su comando técnico. Los jugadores del extranjero, por ejemplo, se dirigían a la concentración ni bien aterrizaban en Lima.

El 'Tigre' agradeció a sus dirigidos por cumplir con dicha regla así como también respetar las restricciones para las visitas. De otro modo, hubiera sido imposible llegar a la meta.

"Los jugadores jamás nos generaron inconvenientes de indisciplina. Lo que nosotros palpamos es que de pronto el reencontrarse con familiares y amigos lograba desenforcarlos", señaló el entrenador al programa Todo Fútbol de TV Perú.

Ricardo Gareca manifestó que los jugadores entendieron de que representar a un país es la máxima distinción de un deportivo. Por lo tanto, se requiere de bastante sacrificio. Incluso, de estar alejado de las personas que más quieres.

"Esa gran preparación no comienza desde que te vas a concentrar sino a partir de la llegada. Tenemos que agradecer el sacrificio de entender de que muchas veces sus seres queridos no los podían ver, no podían estar. En algún momentos sí, aunque no como ellos querían", finalizó.



