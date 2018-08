A solo horas de iniciar oficialmente un nuevo ciclo al mando de la Selección Peruana , Ricardo Gareca habló con Depor sobre los objetivos que tiene con miras al proceso rumbo al próximo Mundial, a disputarse en Qatar 2022.

"La clasificación me cambia en nada, me debería potenciar y hacer crecer, a mí y a todos. Es un paso importante. Debemos darle a esto la dirección adecuada. Uno no puede empezar a perder humildad. Nuestro gran desafío es capitalizar la experiencia de las Eliminatorias y el mundial y seguir creciendo como profesional y como selección", comentó.

► ¿Ricardo Gareca se incomodó por unas declaraciones de Alexander Callens?

Además, Ricardo Gareca aseguró: "Cuando nos vinieron a buscar por primera vez el proyecto estaba para Qatar, pero para mí eran muchos años. Estoy acostumbrado a ponerme metas que uno pueda alcanzar de manera inmediata. Si no hubiésemos clasificado, hubiera sido difícil quedarme en la Selección Peruana. Hubiera sido un golpe para nosotros porque siempre tuvimos convicción y fe".

Sobre la no convocatoria de Claudio Pízarro: "Sí me costó dejarlo afuera de la Selección, al igual que a Juan Vargas porque le han dado mucho a Perú, pero con el tiempo dejamos de priorizar el nombre y empezamos a marcar pautas para que todos los muchachos se vayan alineando".



"Al principio nos equivocamos. Entendíamos que teníamos que respetar a muchachos que venían de ligas importantes y le habían dado a Perú cosas importantes aun en situaciones no ideales por falta de continuidad, lesiones, etc. Era un error. Dejamos eso de lado en la Selección Peruana. Igual hablamos de jugadores muy importantes".



Ricardo Gareca también habló sobre los momentos de Raúl Ruidíaz, Alezander Callens, Alberto Rodríguez y Carlos Cáceda. Entérate lo que dijo en la entrevista: