El pasado 19 de abril, Sergio Peña fue intervenido por la Policía de Suecia, en Malmoe, mientras manejaba su vehículo, pasando un examen de control de alcoholemia que arrojó como resultado que el mediocampista de la Selección Peruana había superado el porcentaje de alcohol permitido para transitar con su auto.

Si bien el jugador nacional reconoció la falta y prometió que no volvería a cometerla, el futuro parece no ser tan alentador para él, ya que la justicia sueca decidió que el caso vaya a juicio e -incluso- se evaluaría la opción de que su pena no sea tan leve.

“Si uno tiene un porcentaje de alcohol alto, el delito se considera grave y no es suficiente con una multa. En ese caso se dictamina una sanción más dura. Dependiendo de la situación puede ser una pena de cárcel corta”, declaró Carlotte Ottose, fiscal que lleva a a cargo el caso del volante de la Selección Peruana, a la agencia sueca TT.

Ojo a un detalle, la fecha para que se lea la sentencia ya está confirmada, siendo el 31 del presente mes el día elegido para conocer la pena que tendrá que cumplir Sergio Peña, la misma que también incluiría una multa económica importante para el volante incaico.

Perú ya planifica los amistosos en Asia

Para esta semana, Juan Reynoso tiene la tarea de sacar conclusiones de toda la información que recabó en cada una de sus visitas, pues con ello armará su plan estratégico de cara a los duelos contra Corea del Sur y Japón. El objetivo en primera instancia es armar la lista de jugadores que serán convocados a los duelos en Asia. Para ello, tiene previsto dar a conocer su nómina a mediados de mayo, con futbolistas de la Liga 1 y del extranjero.

De momento, el DT ha mostrado su entusiasmo por los siguientes rivales en la fecha doble FIFA de junio. “Japón y Corea del Sur son equipos de muy buen nivel. [...] Tener a estos dos rivales bien calificados en el ranking FIFA es positivo desde todo punto de vista”, sostuvo el entrenador del combinado nacional en diálogo con el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.