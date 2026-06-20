El entrenador de la selección femenina de Perú, Antonio Spinelli, volvió a destacar el enorme potencial que posee el fútbol peruano y remarcó que el principal reto es fortalecer el trabajo en las divisiones menores para aspirar a una clasificación mundialista.

En una entrevista con Infobae, el estratega argentino señaló que asumió el cargo con mucho entusiasmo y convencido de que existe un proyecto prometedor para desarrollar en los próximos años.

“Yo la verdad que encontré un desafío lindo. Y hoy tienes una selección joven, que es una selección para uno o dos procesos mundialistas más”, declaró el ‘Tano’.

Asimismo, Spinelli explicó que uno de los aspectos prioritarios es potenciar las categorías juveniles para garantizar un crecimiento sostenido del fútbol femenino peruano.

El técnico consideró que los resultados en las selecciones menores no deben convertirse en la principal preocupación, ya que, a su juicio, son una consecuencia del trabajo formativo que se realice.

“Tenemos que mejorar las categorías juveniles, no tanto en el resultado, porque el resultado para mí son secundarios, son consecuencia de, pero sí en mejorar eso, en armar una liga juvenil también, que no tenemos en Perú, donde otras jugadoras por ahí carecen de ese roce que tienen otras selecciones de CONMEBOL”, afirmó.

Además, el entrenador insistió en la necesidad de crear una liga juvenil femenina que permita a las futbolistas sumar mayor experiencia competitiva desde temprana edad.

Finalmente, Spinelli reiteró que Perú cuenta con condiciones excepcionales para seguir creciendo en distintos ámbitos y expresó su satisfacción por formar parte de este proceso.

“Yo creo que ustedes no son conscientes del potencial que tienen como país en todo sentido de la palabra y en todos los ámbitos. Estamos muy felices de estar acá y para nosotros es un honor y un orgullo”, concluyó.

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