Al estilo peruano, la columna del Director

Ya está en Chile la Selección Peruana Sub 20 , que este viernes debuta en el Sudamericano de Chile y aspira a hacer un buen torneo y clasificar al Mundial de la categoría, que se juega en mayo en Polonia. Sería una excelente noticia y un hito para nuestros equipos Sub 20, que nunca han llegado a una Copa del Mundo.

Dirigido por Daniel Ahmed, el equipo peruano llega con trabajo y recorrido a este Sudamericano. A diferencia de otras selecciones juveniles, esta vez no se ha improvisado; Daniel Ahmed ha contado con tiempo y recursos para trabajar de la mejor manera.

Uno de los diferenciales de este equipo es que tiene un patrón de juego similar a la selección adulta, que los usó de sparring en Rusia 2018, a donde acompañaron al once de Ricardo Gareca. Al igual que la del Tigre, la selección de Ahmed es un equipo justito y solidario, al que no le sobra nada, donde no hay grandes estrellas y todos dejan la piel en cada jugada.

La cercanía entre los planteles de Ricardo Gareca y Daniel Ahmed es evidente. Como que un jugador de la selección adulta podría ser reemplazado sin mayor problema por el que juega en la misma posición en la Sub 20. Como lo ha hecho Marcos López, que ya demostró ser una buena alternativa a Edison Flores en la banda izquierda de ataque.

La cercanía entre los planteles de dos selecciones de distinta categoría en nuestro medio es algo inédito y muy positivo. Al fin estamos trabajando con una única visión y un mismo patrón de juego en nuestros seleccionados. Y eso, más allá incluso de cómo le vaya a esta selección, es un buen motivo para celebrar.