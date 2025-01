Cada vez falta menos para el inicio del Sudamericano Sub-20, torneo que se disputará en Venezuela y que otorgará cuatro cupos para el Mundial de la categoría de este 2025, además de Chile que es el anfitrión. En ese sentido, la Selección Peruana dio a conocer la nómina definitiva de sus 23 convocados para este certamen continental, donde buscará dar la sorpresa con José Guillermo del Solar como director técnico.

Si bien hace unas semanas se confirmó que ‘Chemo’ no seguirá la mando del equipo tras el Sudamericano, el entrenador de 57 años siguió trabajando con sus pupilos para definir los últimos detalles y no dejar nada al azar de cara al inicio del campeonato. Así pues, Del Solar cerró filas para definir a sus 23 citados.

En esta convocatoria destacan nombres como Paolo Doneda del AC Milan; Alejandro Pósito, Fabrizio Lora, Ian Wisdom y Maxloren Castro de Sporting Cristal; Jhefferson Rodríguez, Julinho Astudillo, Álvaro Rojas y Rodrigo Dioses de Universitario; Nicolás Amasifuén, Brian Arias, Bassco Soyer, Mateo Arakaki y Víctor Guzmán de Alianza Lima; Axel Cabellos de Racing Club; y Juan Pablo Goicochea de Platense.

'Chemo' del Solar definirá su futuro tras el Sudamericano Sub-20. (Foto: FPF)

Una de las ausencias más notorias en esta lista es la de Felipe Chávez, volante de 17 años que viene destacando en las inferiores del Bayern Múnich y que hace poco fue ascendido a la reserva del conjunto alemán. Según la evaluación de ‘Chemo’ del Solar, hay elementos que están mejor preparados que el nacido en Augsburgo.

“Felipe Chávez en estos momentos no es Sub-20, es Sub-18. Tiene la edad de Maxloren Castro. Puede jugar el próximo Sudamericano Sub-20. Cuando hice una evaluación de los partidos amistosos y entrenamientos de los jugadores que venían del extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay futbolistas que están mejor preparados que él para afrontar este Sudamericano”, comentó Del Solar hace unos días.

Eso sí, en ese mismo diálogo con los medios de comunicación, ‘Chemo’ aclaró que Chávez podría sumarse a la Selección Peruana Sub-20 pensando en el próximo Sudamericano. “Esto no quiere decir nada de las condiciones que tiene, Felipe Chávez probablemente en el próximo Sudamericano Sub-20 será una de las figuras de Perú, no me queda la menor duda”, agregó.

Finalmente, Del Solar aclaró que, si bien puede equivocarse, quien toma la decisión final es él y lo hace en favor de lo que puede ofrecer su equipo. “En estos momentos creo que hay chicos que entrenaron conmigo día a día que, según mi criterio, puedo estar equivocado pero el entrenador soy yo, están mejor que él y por eso no está en la lista final”, concluyó.

Felipe Chávez pertenece a la reserva del Bayern Múnich. (Foto: IMAGO)

Los convocados de Perú para el Sudamericano Sub-20:

Arqueros: William Falcón (César Vallejo), Paolo Doneda (AC Milan) y Jhefferson Rodríguez (Universitario).

William Falcón (César Vallejo), Paolo Doneda (AC Milan) y Jhefferson Rodríguez (Universitario). Defensores: Alejandro Pósito (Sporting Cristal), Nicolás Amasifuén (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros Zacatecas), Julinho Astudillo (Universitario), Brian Arias (Alianza Lima), Jussepi García (Alianza Lima), Fabrizio Lora (Sporting Cristal), Mateo Arakaki (Alianza Lima) y Axel Cabellos (Racing Club).

Alejandro Pósito (Sporting Cristal), Nicolás Amasifuén (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros Zacatecas), Julinho Astudillo (Universitario), Brian Arias (Alianza Lima), Jussepi García (Alianza Lima), Fabrizio Lora (Sporting Cristal), Mateo Arakaki (Alianza Lima) y Axel Cabellos (Racing Club). Mediocampistas: Sebastián Cornejo (San Martín), Ian Wisdom (Sporting Cristal), Esteban Cruz (Universitario), Álvaro Rojas (Universitario), Homali Ruiz (San Martín) y Sebastián Sánchez (Sporting Cristal).

Sebastián Cornejo (San Martín), Ian Wisdom (Sporting Cristal), Esteban Cruz (Universitario), Álvaro Rojas (Universitario), Homali Ruiz (San Martín) y Sebastián Sánchez (Sporting Cristal). Delanteros: Víctor Guzmán (Alianza Lima), Juan Pablo Goicochea (Platense), Bassco Soyer (Alianza Lima), Rodrigo Dioses (Universitario) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).

El fixture de Perú en el Sudamericano Sub-20

Las jóvenes promesas del balompié nacional irán a Venezuela en el mes de enero de 2025 y ya conocen el orden en el que enfrentarán a sus rivales. Desde la Federación Peruana de Fútbol comunicaron que ‘La Bicolor’ debutará el jueves 23 de enero ante Paraguay desde las 4:00 p.m. (hora peruana). La segunda presentación tendrá lugar el sábado 25 de enero desde las 6:00 p.m. (hora peruana), enfrentando a Venezuela, equipo anfitrión del certamen continental que, en primera instancia, estuvo pactado para realizarse en nuestro país.

El tercer partido se realizará el lunes 27 ante Chile, las acciones tendrán escenario desde las 4:00 p.m. (hora peruana), teniendo también en cuenta el antecedente que rodea a los dos equipos. ‘La Roja’ venció a Perú en dos partidos amistosos el mes de noviembre. Por último, los dirigidos por ‘Chemo’ cierran el miércoles 29 desde las 4:00 p.m. (hora peruana) midiéndose ante Uruguay. Cabe resaltar que todos los duelos se desarrollarán en el Estadio Metropolitano de Lara.

En cuanto al formato del torneo, en la primera fase, los diez equipos participantes estarán divididos en dos grupos de cinco selecciones cada uno. Se jugará una liguilla de todos contra todos, a una sola rueda, y los tres primeros lugares de cada grupo avanzarán a la segunda ronda. Este sistema será clave para determinar a los clasificados a la siguiente etapa y, finalmente, a los representantes sudamericanos en el Mundial Sub-20.

Perú está ubicado en el Grupo A junto a Venezuela, Uruguay, Paraguay y Chile. (Foto: FPF)





TE PUEDE INTERESAR