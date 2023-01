El trabajo no para para el profesor Jaime Serna y su grupo de trabajo. La Selección Peruana Sub 20 sumó un nuevo día de entrenamientos de cara a lo que será su duelo amistoso contra Bolivia, el mismo que forma parte de la agenda blanquirroja. El objetivo es llegar con todo al Sudamericano de la categoría que se desarrollará, en los próximos días, en Colombia.

La escuadra blanquirroja fue encabezada por Kluivert Aguilar, Sebastien Pineau y otros grandes deportistas que intentarán darle una alegría a la hinchada nacional, la misma que espera que el equipo logre buenos resultados ante los rivales más poderosos del continente.

Cabe destacar que la Selección Peruana tendrá a elementos que ya saben lo que es jugar en la Liga 1 (como Aarón Sánchez), y otros que ya tuvieron experiencia en el fútbol internacional, como es el caso de ‘Klu’, quien se encuentra mostrando su fútbol en Europa, luego de fichar por el City Group.

¿Cómo se define el Sudamericano Sub 20?

Los tres mejores equipos de cada serie pasarán a la fase final, donde deberán enfrentarse todos contra todos y se definirá al ganador por puntos. El que tenga la mayor cantidad de unidades al término de las cinco fechas se coronará ganador, siendo Ecuador el último combinado que alcanzó el título.

Este Sudamericano Sub 20 en Colombia otorgará cuatro plazas al Mundial de la categoría que se jugará en Indonesia, entre mayo y junio del 2023. Asimismo, dará tres cupos a los Juegos Panamericanos 2023, que se desarrollará en Chile del 22 de octubre al 4 de noviembre del año que viene.

Así será el calendario de Perú:

JUEVES 19 DE ENERO

Perú vs. Brasil - 5:00 p.m.

SÁBADO 21 DE ENERO

Perú vs. Colombia - 6:30 p.m.

LUNES 23 DE ENERO

Perú vs. Paraguay - 5:00 p.m.

MIÉRCOLES 25 DE ENERO

Perú vs. Argentina - 5:00 p.m.

La Sub 20 tendrá nuevo DT tras el Sudamericano

La llegada de José Del Solar a la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), hace unos días, llenó de ilusión al director técnico nacional, quien se encargó de confirmar que volverá a dirigir pronto a un combinado blanquirrojo, aunque ello no se dará de manera inmediata.

“No hay manera de conseguir resultados si no se trabaja y sobre todo con chicos jóvenes. Voy a comenzar a trabajar con chicos de la sub 20, sub 17 y sub 15, y voy a ser entrenador de la sub 20 después del Sudamericano que se juega ya”, sostuvo el exentrenador de César Vallejo en diálogo con Radio Ovación.





