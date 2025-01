Por más que el pasado 16 de enero se anunció que hubo un mutuo acuerdo para la desvinculación de Jorge Fossati, se sabía con anticipación que no iba a seguir al mando de la Selección Peruana. Tras esta oficialización por parte de la FPF, varios nombres empezaron a desfilar como candidatos y uno de ellos fue Tiago Nunes, actual estratega de la Universidad Católica de Chile y con pasado en Sporting Cristal. Precisamente el brasileño estuvo el último fin de semana en nuestro país y aclaró la situación.

A propósito de que Católica fue el rival de Sporting Cristal en la ‘Tarde Celeste’ –con triunfo por 2-1 a favor de los rimenses–, Nunes se tomó el tiempo para charlar con los medios de comunicación y no se corrió de las preguntas vinculadas a la ‘Blanquirroja’. Por el contrario, desde sus primeros pasos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez –cuando llegó el sábado por la tarde– había dado señales de que tenía ánimos de despejar cualquier duda sobre este asunto.

Así pues, tras el amistoso entre su equipo y ‘SC’, el técnico de 44 años tuvo una conferencia de prensa en donde fue consultado sobre varios temas, entre ellos su posible acercamiento con la FPF. Sin embargo, más allá de que se mostró honrado por ser tomado en cuenta como una opción para tomar el buzo de la Selección Peruana, confirmó que en ningún momento hubo una comunicación directa con su persona.

“Obviamente que de cualquier forma, sea a nivel de especulación, ser nombrado una posibilidad para ser entrenador de una selección tan importante como la peruana, es un honor. Pero obviamente que no hubo ningún tipo de contacto y qué bueno saber que estamos caminando para ser recordados por todos com buena onda y de buena forma”, comentó el brasileño ante la pregunta de Fútbol En América.

Tiago Nunes se reencontró con sus exjugadores en la 'Tarde Celeste'. (Foto: Paloma Del Solar)

Asimismo, Nunes hizo hincapié en que por ahora está enfocado en seguir trabajando en Católica, donde tiene contrato hasta finales de este año. “Yo soy entrenador de Universidad Católica, estoy muy contento donde estoy, estoy 100 % enfocado en este proyecto deportivo. Mi único vínculo y objetivo es seguir trabajando en Católica, cualquier tipo de especulación o pregunta en ese sentido, no hay por qué responder”, acotó.

Finalmente, Tiago no quiso extender más el rumor sobre su acercamiento a la Videna y cerró el tema para no generar más comentarios. “En este momento mi enfoque total es en Católica y quiero seguir así, solo enfocado en lo que estoy haciendo ahora. De todas formas, no quiero vincular ninguna respuesta o compromiso con ese tipo de especulaciones”, aseveró.

Mientras se define al próximo director técnico de la Selección Peruana, lo cierto es que en la FPF todavía no han tomado una decisión concreta al respecto. Según se sabe, la Junta Directiva primero quiere elegir al nuevo director general de Fútbol, un cargo que quedó vacante tras la destitución de Juan Carlos Oblitas. De esta manera, Perú está sin entrenador a menos de tres meses para el partido frente a Bolivia por las Eliminatorias 2026.

Tiago Nunes dirigió a Sporting Cristal en 47 partidos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Qué se sabe del futuro de Jorge Fossati?

En una charla con el periodista Wilmer Robles, Jorge Fossati comentó que no sabe lo que le espera después de culminar su relación contractual con la Selección Peruana, algo que tiene que ver directamente con su motivación para seguir en el banquillo. “No sé si me convenzo de seguir, en este momento no tengo muchas ganas”, aseguró.

En esa misma línea, el ‘Nono’ reveló que durante estas semanas recibió ofertas para volver a dirigir a clubes, algo que por ahora descartó. “Gracias a Dios, propuestas no faltan. En estos primeros quince días yo no estaba en condiciones de escuchar a nadie, pero me llegaron propuestas de un equipo brasilero, colombiano y otro del Golfo; a todos les dije que no. En un tiempo, no sé”, señaló.

El ‘charrúa’ dirigió a la Selección Peruana en 13 compromisos, entre oficiales y amistoso. En total, registró cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas, además de nueve goles a favor y 11 en contra. Por el proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo del 2026, solo ganó un duelo, empató dos y cayó en tres oportunidades; su única victoria fue el 1-0 sobre Uruguay en Lima.

Jorge Fossati todavía no define su futuro tras dirigir a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR