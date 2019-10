¿Cuando se unirá Alejandro Hohberg a los entrenamientos con la Selección Peruana?

Tras la convocatoria de Alejandro Hohberg debido a la lesión de Yoshimar Yotún , ya se ha dado a conocer cuando se uniría el goleador de Universitario de Deportes a los entrenamientos de la Selección Peruana.

Si bien la noticia de la convocatoria se dio a conocer en las primeras horas de la mañana, una fuente le comentó a Depor que Alejandro Hohberg viajará hoy a las 10:50 de la noche rumbo a Buenos Aires, para unirse a la concentración de la Selección Peruana.

Alejandro Hohberg vuelve a la Selección Peruana después de 3 años de ausencia. De hecho, su convocatoria es una respuesta al gran rendimiento que ha tenido con Universitario de Deportes, logrando anotar 7 goles en el Torneo Clausura.

"Cuando no me vi en la lista de convocados, me puse el chip de seguir manteniendo el nivel. Sé que me estoy jugando cosas importantes en la 'U'", fue lo que comentó Alejandro Hohberg cuando no se vio en la lista de convocados, la cual fue anunciada el pasado 27 de Septiembre por Ricardo Gareca.

El duelo de ida entre Perú y Uruguay se llevará a cabo el viernes 11 de octubre, en el estadio Centanario de Montevideo, a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana); mientras que el partido de vuelta se desarrollará cuatro días más tarde en el Estadio Nacional, a partir de las 9:30 p.m. (hora peruana). Podrás seguir todas las incidencias en Depor.com.

Gabriel Costa llegó a Argentina para unirse a la concentración de la Selección Peruana.

