El mediocampista nacional Wilder Cartagena reapareció en la escena mediática con declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. En una reciente entrevista, el jugador del Orlando City aprovechó para hacer un repaso integral de su actualidad y del fútbol peruano. Lejos de las respuestas prefabricadas, ‘Carta’ se animó a profundizar sobre su estado físico tras una grave lesión y, sobre todo, a analizar con crudeza el proceso anterior de la selección nacional, asumiendo responsabilidades compartidas que muchas veces se omiten en el análisis público.

Uno de los puntos más personales de la entrevista fue su confesión sobre la recuperación de la rotura del tendón de Aquiles. Cartagena reveló que volver a su plenitud no fue tarea fácil. “Para sentirme al 100, recuperado, como me sentía, tomó 10 meses”, confesó en Radio Ovación.

Sin embargo, explicó que las circunstancias administrativas de su liga le jugaron a favor para no precipitarse: “Igual lo llevé lento porque acá la MLS tiene muchas reglas y al yo lesionarme el club no podía traer otro extranjero, entonces tuvieron que liberar mi cupo y me perdí toda la temporada, así que llevé la recuperación de la mejor manera sin apuros”.

Wilder Cartagena sufrió una rotura del Tendón de Aquiles izquierdo. (Foto: Getty Images)

El momento más intenso de la conversación llegó al tocar el tema de la selección peruana y el ciclo de Juan Reynoso. Cartagena ofreció una perspectiva interna sobre las dificultades que enfrentó el ‘Cabezón’. “Creo que el tema con Juan fue que a veces pasaban cosas, a veces los jugadores no llegaban al 100%, tenía que ir sobre la marcha”, explicó. Pese a los resultados, valoró la metodología del ex técnico: “Creo que Juan estaba haciendo un buen trabajo en la forma de entrenar, que estaba integrando el grupo”.

Incluso, se animó a hipotetizar sobre lo que pudo haber sido si se le daba más tiempo al proceso. Según su visión, la Copa América habría sido el punto de inflexión necesario. “La Copa América le hubiera servido un poco más porque hubiera tenido más tiempo por la forma que él trabaja para que el grupo se adapte a su idea”, analizó.

No obstante, la autocrítica fue contundente. Cartagena no se escondió y señaló al vestuario como responsable directo de la debacle. “Gran parte de la culpa fue de los jugadores, de nosotros, porque sea el comando técnico que sea, uno tiene que adaptarse a lo que él quiere y así poder rendir en el campo”, afirmó. El volante fue duro al reconocer la deuda pendiente: “Creo que nosotros también en muchos momentos no estuvimos a la altura de poder hacer bien las cosas”.

Jugó solo tres partidos con Alianza Lima en el 2012, pero en los dos años posteriores fue la gran apuesta juvenil del club blanquiazul. Su temprana consolidación le permitió emigrar a Portugal, aunque luego volvió al fútbol peruano intermitentemente. Integró la lista mundialista de la selección peruana en Rusia 2018.

El corazón blanquiazul de Cartagena también tuvo espacio en la charla. El jugador indicó que siguió de cerca la temporada de Alianza Lima, aunque su diagnóstico fue agridulce. “Seguí la campaña, creo que internacionalmente compitieron muy bien, hicieron partidos muy buenos”, elogió primero. Pero luego identificó el error estratégico: “Creo que eso también de enfocarse tanto en el torneo internacional por ahí descuidaron un poco el torneo local y luego se complicó”, opinó.

Finalmente, Wilder dio su veredicto sobre el perfil que debería tener el próximo entrenador de la ‘Bicolor’ para revertir la situación. Su receta combina rigor y conocimiento local. “Creo que tiene que ser un entrenador que sea exigente, que conozca el fútbol peruano, los jugadores que tiene, nuestras debilidades y virtudes”, describió.

