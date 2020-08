Ricardo Gareca siempre dejó en claro que la Selección Peruana iba a tener la puerta abierta para todos. Sin embargo, Yamir Oliva jamás pensó que la llamada iba a llegarle tan rápido. A pesar de ello, sabe que es una oportunidad perfecta y no la desaprovechará.

“Estoy muy emocionado, disfrutando con la familia este momento con ansias para ya poder ir a entrenar y hacer lo que uno sabe. Te cuento que estaba manejando, fui a comprar unos muebles para mi casa y me llegaban muchos mensajes. Mi hermano me llamó y me dijo que estaba convocado”, sostuvo el el mediocampista en diálogo con DeporCast.

Una vez asimilada la noticia, Yamir Oliva dio a conocer que en la interna de su familia generó tanta emoción la convocatoria a la Selección Peruana que las lágrimas no pudieron evitarse.

“Cuando llegue a casa, mi papá se puso a llorar, fue muy emotivo, nos abrazamos todos. Me vino de sorpresa la convocatoria. Es un sueño de chico y me voy a romper el lomo para ya no salir más de esas convocatorias. Una de mis metas es irme al extranjero y con eso sacar adelante a mi familia”, agregó.

Yamir Oliva ya había tenido un contacto previo con Ricardo Gareca, el mismo que se dio cuando defendió la blanquirroja en los Juegos Panamericanos Lima 2019. “Una vez, (Ricardo Gareca) nos habló cuando fuimos a los Panamericanos. Nos juntó a todos, pero no de manera personal. Ahora, donde me pongan, voy a rendir de la mejor manera. Por juego, me asemejo con Christian Cueva, Yoshimar Yotun, Edison Flores”, finalizó.





