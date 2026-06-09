Jairo Vélez se ha convertido en una de las grandes apariciones de la selección peruana durante el ciclo de Mano Menezes. El volante ofensivo atraviesa un momento destacado y lo ha demostrado en cada oportunidad que recibió con la camiseta blanquirroja, siendo determinante tanto en el juego como en el marcador.

Su participación en el proceso comenzó en el amistoso frente a Senegal, donde dejó buenas sensaciones por su movilidad y capacidad para conectar el mediocampo con el ataque. Aunque no anotó, evidenció que podía ser una alternativa importante dentro de la idea del entrenador brasileño.

El punto más alto llegó en el duelo ante Honduras. Vélez fue una de las figuras del encuentro gracias a un doblete que confirmó su capacidad para llegar al área desde segunda línea. Su lectura de juego y la manera en que encontró espacios marcaron diferencias durante gran parte del compromiso.

La confianza ganada se trasladó al amistoso frente a Haití. Nuevamente apareció en una zona decisiva para convertir y demostrar que atraviesa un momento de gran efectividad. Más allá del gol, volvió a participar activamente en la construcción de juego de la selección.

Ante España, una prueba de mayor exigencia, el futbolista mantuvo el nivel. Vélez anotó y volvió a mostrar personalidad para asumir protagonismo en los momentos más complejos del partido, ratificando la confianza que ha depositado en él el comando técnico.

Uno de los aspectos más destacados de su rendimiento es su inteligencia para posicionarse dentro del campo. El jugador suele interpretar correctamente los movimientos de sus compañeros y encuentra espacios libres para recibir o finalizar las jugadas, una virtud que ha quedado reflejada en sus recientes actuaciones.

A ello se suma su velocidad para atacar espacios, su capacidad para superar rivales en el uno contra uno y su versatilidad para desempeñarse como mediapunta o extremo. Estas características le permiten adaptarse a diferentes escenarios y convertirse en una pieza difícil de controlar para las defensas rivales.

El presente de Vélez en la selección también tiene relación directa con lo que viene realizando en Alianza Lima. Su regularidad y confianza a nivel de clubes le permitieron llegar en un gran momento a la Bicolor, donde hoy se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes del proceso encabezado por Mano Menezes.

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