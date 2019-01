Todos con la Selección, la columna del Director

Esta tarde, nuestra Selección Peruana Sub 20 tiene una excelente oportunidad para dar un paso importante de cara a su clasificación al hexagonal final del Sudamericano de Chile, que premia a los cuatro mejores equipos con un cupo en el próximo Mundial de la categoría, que arranca en mayo en Polonia.

Al frente tendremos a un combinado paraguayo que, si bien no ha ganado ninguno de sus dos partidos, el domingo mejoró ante Argentina y dejó en claro que no es una perita en dulce. Por eso, no vale sobrarse hoy. Debemos asumir el cotejo sin complejos, sabiendo que podemos ganar; pero también sin soberbia, porque nos suele ir mal cuando nos sentimos favoritos.

Perú llega en una posición expectante en la tabla, donde suma tres puntos, producto de su victoria sobre Uruguay. Más allá del resultado, nuestra selección dejó algunas dudas en su debut, pero también demostró ser un equipo con personalidad, que no se achicó ante un once con tanto oficio como el uruguayo, el campeón vigente, que incluso tiene algunos jugadores en importantes ligas europeas.

Nos toca entonces mejorar para seguir creciendo y hoy esperamos ver una evolución positiva en la selección. Confiamos que el aporte de Jairo Concha desde el vamos nos dé el fútbol que nos faltó en muchos pasajes del debut y nos permita confirmar –y sostener– todo lo bueno que insinuamos en los mejores minutos de Perú ante los charrúas.

Lo importante es que estamos en carrera y dependemos de nosotros mismos. Vayamos paso a paso. El sueño del Mundial sigue a nuestro alcance y hoy más que nunca queremos creer que sí se puede.