La locura por la Selección Peruana no tiene límites. No hay hincha que día a día su corazón se acelere aún más esperando el debut de la bicolor en el Mundial Rusia 2018. Todos viven la cuenta regresiva a su manera y en Twitter se ha viralizado un video de un fanático que no tuvo mejor idea que cantarle al equipo de Gareca por los parlantes de un supermercado.

En Twitter está corriendo el video de este fanático de la Selección Peruana que aprovechó el descuido de una trabajadora del supermercado para acercarse al micrófono y entonar la nueva canción de aliento a la bicolor que quieren que se escuche fuerte en el Mundial Rusia 2018.

Selección Peruana: MisterChip cree que la bicolor llegará a octavos de final

Al ritmo de la canción 'Corazón' de Maluma, la barra santimiento blanquirrojo ha compuesto una nueva versión que esperan tenga acogida entre los hinchas y que se unan al cántico en pleno Mundial.

"Y vamos, vamos, bicolor / vamos, bicolor / que en el Mundial estamos de vuelta..." es el cántico que este hincha de la Selección Peruana se animó a entonar causando la molestia de la trabajadora del supermercado que lo alejó inmediatamente del micrófono.

La imagen quedó registrada en un video que se ha viralizado en redes sociales. La locura por la Selección Peruana no tiene límites y es que volver al Mundial Rusia 2018 ha desatado un sentimiento patriótico poco conocido.

Paolo Guerrero: "Espero ver mi nombre en la lista de convocados" [VIDEO]

