Perú vs. Uruguay (EN VIVO | EN DIRECTO | VTV | MOVISTAR PLAY | LATINA) se ven las caras, este jueves, en un partidazo de poder a poder por la novena jornada de las Eliminatorias rumbo a la cita mundialista de Qatar 2022 desde el Estadio Nacional de Lima.

Los dos elencos llegan con la necesidad de sumar un nuevo triunfo en el certamen para continuar alimentando el sueño que poseen de llegar al Mundial del año entrante, por lo que saldrán con todo desde el pitazo inicial en búsqueda de la ventaja en el marcador.

Perú vs. Uruguay está programado para este jueves a las 8 de la noche (hora peruana). Movistar Deportes y Latina TV serán los canales encargado de la transmisión, el mismo que podrá ser visto a través del canal 14 de Movistar TV o 714 en HD. Movistar Play también pone a tu alcance este compromiso, si es que prefieres seguirlo desde tu móvil. VTV tendrá la transmisión oficial para el territorio oriental.

Además de ello, Depor.com te brindará una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Perú vs. Uruguay: ¿cómo llegan los equipos?

Cabe destacar que la última ocasión en la que Perú y Uruguay se vieron las caras por Eliminatorias, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria por 2-1 para los de Ricardo Gareca con anotaciones de Paolo Guerrero y Edison Flores. El tanto para los de Óscar Washington Tabárez había sido conseguido por Carlos Sánchez.

Perú llega a este encuentro con cuatro unidades, producto de una única victoria, un empate y cuatro derrotas en las Eliminatorias, mientras que Uruguay hace lo propio con ocho puntos, como resultado de dos triunfos, dos empates y dos partidos perdidos en lo que va del certamen.

Perú vs. Uruguay: las bajas de los equipos para el partido

Perú vs. Uruguay no contará con la presencia de Luis Suárez y Edinson Cavani por parte de los ‘Charrúas’, mientras que en la Selección Peruana se destaca el retorno de Paolo Guerrero, quien no pudo estar con los incaicos en la última edición de la Copa América, por lesión.

Precisamente, en ese certamen fue goleador del cuadro bicolor Gianluca Lapadula, quien -tal vez- sea la principal ausencia de Ricardo Gareca para este partido, ya que tendrá que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora es el partido en el mundo?

Perú: 20:00



Colombia: 20:00



Ecuador: 20:00



Bolivia: 21:00



Paraguay: 21:00



Venezuela: 21:00



Chile: 22:00



Brasil: 22:00



Argentina: 22:00



Uruguay: 22:00

Perú vs. Uruguay: últimos enfrentamientos

15.10.19 | Perú 1-1 Uruguay

11.10.19 | Uruguay 1-0 Perú

29.06.19 | Uruguay 0-0 (4-5) Perú

28.03.17 | Perú 2-1 Uruguay

29.03.16 | Uruguay 1-0 Perú

06.09.13 | Perú 1-2 Uruguay

10.06.12 | Uruguay 4-2 Perú

19.07.11 | Perú 0-2 Uruguay

04.07.11 | Uruguay 1-1 Perú

05.09.09 | Perú 1-0 Uruguay

Perú vs. Uruguay: ¿dónde se juega el partido?