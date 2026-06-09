La Selección Peruana cerró su participación en la reciente fecha FIFA con una dura derrota frente a España, pero el paso por territorio azteca dejó momentos de mucha nostalgia para algunos referentes del plantel nacional. Yoshimar Yotún, uno de los capitanes y piezas fundamentales en el esquema de Mano Menezes, aprovechó su estadía en México para reencontrarse con el país que lo acogió durante una de las etapas más exitosas de su carrera profesional. Tras el exigente compromiso ante la escuadra europea, el experimentado mediocampista de la ‘Bicolor’ se dio un tiempo para recordar su brillante paso por el Cruz Azul.

El vínculo afectivo entre el volante peruano y la afición cementera se mantiene completamente intacto, especialmente tras la reciente y heroica consagración de la “Máquina” en el Torneo Clausura 2026. La obtención de la anhelada décima estrella frente a Pumas UNAM, fue un evento que el jugador nacional vivió con suma intensidad.

El mediocampista nacional no ocultó su inmensa alegría por pisar nuevamente el país norteamericano y compartir gratos momentos. “Feliz, a mí me encanta México, mis hijos vinieron mucho antes, tuvieron mucho tiempo ahí en la Ciudad de México, reencontrándose con amigos, comiendo tacos, comiendo todo eso, así que la verdad estoy muy feliz de volver aquí a México”, confesó ‘Yoshi’.

Cruz Azul venció a Pumas en la final del Torneo Clausura 2026 y se proclamó campeón. (Foto: Getty Images)

Consultado específicamente sobre si siguió la reciente final donde Cruz Azul se coronó campeón, el futbolista confirmó su fanatismo. “Lo vi, lo vi, lo vi. Muy feliz, muy feliz que haya llegado a la décima, es importante, el club se lo merece. El equipo estuvo muy bien, lo sufrí como si fuera parte del equipo, pero muy feliz por Cruz Azul y por haber conseguido la décima”, expresó.

El exjugador cementero analizó el dramático desarrollo del partido decisivo ante Pumas, reconociendo el sufrimiento previo a la remontada. “Sufrí al final, vi todo el partido, cuando Pumas hizo el gol, dije, miércoles, aquí ya se viene la noche, se viene lo que siempre se dejó de Cruz Azul, pero creo que el equipo siempre estuvo confiado en lo que hacía y al final logró un gol con Rotondi ahí”, relató.

Ante la inevitable pregunta sobre un posible retorno a la Liga MX para vestir nuevamente la camiseta celeste, dejó las puertas completamente abiertas. “Claro, claro que sí, Cruz Azul es el único equipo de México que yo he jugado, entonces les tengo un cariño muy especial y es un equipo grande, que me trató muy bien y fue muy feliz aquí”, aseguró.

Yoshimar Yotún se proclamó campeón en México con el Cruz Azul, en el 2019. (Foto AFP)

Análisis del Perú vs España

Cambiando de frente hacia el plano de la selección, el capitán evaluó la derrota sufrida ante la jerarquía del elenco español. “Muy difícil, muy difícil porque es un equipo que tiene mucho tiempo jugando juntos, tiene grandes jugadores en las mejores ligas del mundo, sirve mucho para ver dónde estamos parados nosotros y seguro hay cosas positivas y hay errores como todos los partidos, pero vamos a tratar de mejorarlo”, detalló.

Finalmente, el volante se mostró optimista sobre la reconstrucción del plantel y el aporte del nuevo comando técnico. “Mucho coraje, muchas ganas, tiene muy buenos jugadores también... todavía tenemos hasta septiembre del otro año para que empiecen los eliminatorios y poder tener un grupo consolidado. Mano Menezes es un técnico que tiene muchos carteles, es un técnico que tiene mucha experiencia y nos va a ayudar mucho”, sentenció el seleccionado peruano.

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