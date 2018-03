El buen momento que vive la Selección Peruana no solo es admirado por sus fanáticos, sino también por sus propios críticos. De hecho, el equipo de Ricardo Gareca ha sorprendido al mundo, luego de ganar categóricamente sus dos partidos amistosos con miras al Mundial Rusia 2018. Y hasta la prensa chilena reconoce el trabajo de la ‘bicolor’.

“Qué bien juega Perú. Gareca le sacó un Mundial. Es otra cosa”, afirmó un sector de la prensa chilena, que también aseguró que la ‘bicolor’ puede ser la gran sorpresa del Mundial.

Recordemos que Perú viene de ganar ante Croacia e Islandia. Su gira por Estados Unidos fue observaba por todo el mundo, y los de Gareca demostraron que competirán en el Mundial, al cual clasificó después de 36 años.

Perú no sabe lo que es perder hace doce fechas. Sin embargo, Gareca no se empacha de triunfalismo y aseguró no ser un amante de los números. “Esto se acabará en el algún momento y necesito ver la capacidad de reacción de los muchachos”, afirmó en conferencia de prensa.

