Ricardo Gareca revivió sus inicios como futbolista en una entrevista que le realizó el reconocido exfutbolista y periodista deportivo argentino Quique Wolff. El DT de la Selección Peruana recordó su paso por Boca Juniors y contó cómo fue jugar con Diego Maradona.

"Maradona fue muy claro para mí de cara al gol. Es simple y a la vez difícil jugar con ese nivel de jugadores, difícil porque la gente los quiere tanto y son ídolos", dijo Ricardo Gareca. El entrenador contó una anécdota que puedes ver en el video que acompaña esta nota.

Paolo Guerrero, líder de la Selección Peruana dentro, fuera y lejos de la cancha

Además Ricardo Gareca habló se su paso por la Selección de Argentina y dijo que con los años y como entrenador entendió por qué Carlos Bilardo lo dejó sin ir al Mundial del México 86. "Bilardo tuvo que tomar decisiones complicadas. Cuando eres técnico recién lo entiendes", dijo en el programa 'Corazón Andino'.

El entrenador de la Selección Peruana también contó cómo fue pasar de jugador a entrenador. "Ya me venía preparando para ser técnico. Hice el curso de DT cuando jugaba y eso me ayudó mucho. Dejé el fútbol y al año siguiente me puse a trabajar", dijo.

Ricardo Gareca compartió más historias que puedes ver en el siguiente video:

