Tiene experiencia salvando el descenso: Marcelo Vivas y su conexión con Sport Boys

Llegó en julio con un objetivo claro: salvar del descenso a Sport Boys , aunque él lo niegue. “Yo vine a trabajar”, dijo y en sus acciones se puede confirmar. Desde que está en el Callao, ‘La Misilera’ ha reflotado y tiene motivos para soñar. En el Clausura solo ha perdido tres partidos sumando 16 puntos y sacando de puestos de descenso al cuadro ‘rosado’.

Aunque empezó el año viviendo en Moyobamba (dirigía a Unión Comercio), Marcelo Vivas ahora se siente en casa cuando camina por el puerto. “Es bonita la conexión que hemos generado con el hincha y se nota cuando se acercan a pedir fotos”, señaló el argentino que siempre saluda con una sonrisa a la prensa que asiste a los entrenamientos de su equipo.

Nada está dicho, pero el optimismo rige el día a día en el Callao. Después de un inicio complicado, nadie daba un sol por su salvación y ahora, a puertas del partido con la Universidad San Martín, pueden empezar a dejar los puestos rojos si son capaces de sumar tres puntos. Para eso, la Juventud Rosada es fundamental: “esperemos que los hinchas hagan sentir la localía”, focalizó.

Contra Universitario, en el último encuentro que disputaron en el Miguel Grau, la gente no les falló: las tribunas fueron rosadas y el Boys se jugó una final particular. Ante los santos esperan que se repita para que la conexión entre cuerpo técnico, jugadores y aficionados no deje de crecer con el transcurrir de las fechas.

Pero además de lo bien que lo han tratado, la relación que ha forjado Vivas con su equipo se puede remontar hasta su época en Rosario, ciudad de donde es originario. En uno de los lugares más futboleros de Argentina no vale tener punto medio: eres ‘canalla’ o ‘leproso’. El técnico que ahora vive en el Perú eligió el color aurinegro y nunca pensó que su amor por Newell’s termine influenciando en su futuro profesional.

“Es un detalle, pero que ambos equipos terminen en ‘Boys’ me genera algo”, contó el ‘profe’ cuando fue consultado acerca de lo vivido en su segunda experiencia como entrenador en el fútbol peruano. Pero si en la ‘Misilera’ lo eligieron para mantenerse en la Liga 1 para el 2020 no fue precisamente por esa relación, sino por sus resultados.

Ya la conocía

Dicen que los mejores entrenadores son los que campeonan constantemente, pero tampoco hay que olvidarse de los que luchan por otros premios, como los de no perder la categoría. Al final, si lo pones en retrospectiva, se podría decir que de no conseguir lo segundo pierdes más que con lo primero ¿La razón? Bueno, en el Perú la Liga 2 no tiene los mismos derechos televisivos que la primera división, por lo que los auspicios y demás serían menores para la institución.

Eso obliga a Marcelo Vivas a dejarse la vida en cada entrenamiento –y partido–. Lo hace, además, porque ya conoce que esa es la clave del éxito, sino que se lo pregunten a los simpatizantes de San Martín de San Juan (Argentina) o incluso a los de Unión Comercio en la selva peruana. A ambos clubes les dio vida y en la tercera experiencia espera repetirlo.

El año pasado dejó al ‘Poderoso del Altomayo’ en primera a falta de dos fechas para el final del Descentralizado y con el equipo argentino hizo lo propio durante su estancia entre el 2012 y 2014. Eso, sin duda, tiene que motivar a la gente del Callao: tener a alguien que conoce del asunto.

Faltan 6 fechas para el final del torneo y la gente rosada sabe que tiene que dejar la garganta en cada partido. En la cancha están bien resguardados por unos jugadores y un comando técnico que se quiere aferrar como sea a la primera división. “El Boys no se va”, seguro que será una exclamación popular en las últimas semanas de este año.

