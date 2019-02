Gabriel Costa se pronunció sobre su posible convocatoria a la Selección Peruana

Gabriel Costa , quien abandonó Sporting Cristal para pasar al equipo chileno Colo-Colo, aseguró que mantiene la ilusión de ser convocado por Ricardo Gareca y pertenecer a la Selección Peruana. “Me ilusiona, sí, porque obviamente a uno le gustaría estar ahí”, declaró el uruguayo.

Costa aseguró que su tarea ahora es hacer las cosas bien en Colo Colo para estar preparado, si es que logra ser convocado. “Ahora yo tengo que hacer las cosas bien donde esté. Hoy me toca estar en Colo Colo. Pertenecer a la Selección Peruana o no ya no depende de mí. Hay que estar preparado nomás”, señaló.

Por su parte, el ‘Tigre’ Gareca reconoció, hace unos días, estar analizando la posibilidad de convocar a Gabriel Costa, quien la rompió en Sporting Cristal y ahora busca conquistar el fútbol chileno.

“Si es peruano, lo tenemos en consideración. Reglamentariamente pueda ser y, mientras él sienta ese deseo de participar, es un jugador para tener en cuenta [sobre Gabriel Costa]”, reveló Ricardo Gareca.

El uruguayo con nacionalidad peruana fue parte del club cervecero, Sporting Cristal, durante tres años; desde el 2016 hasta el 2018. En todo ese tiempo, Costa participó en 90 partidos y logró anotar 31 goles, de los cuales 26 fueron durante el 2018.