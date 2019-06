Christopher Olivares regresaría al fútbol peruano tras su paso por Portugal

Sporting Cristal se alista para su debut en la Copa Bicentenario ante Alianza Atlético este domingo. El cuadro 'celeste' sabe que necesita refuerzos para cerrar el año, pues su prioridad es el Torneo Clausura 2019, así como para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Al respecto, Claudio Vivas tiene en la mira a algunos rostros conocidos.

"Surgió la posibilidad de repatriar a Christopher Olivares e Irven Ávila. El primero está muy cercano a cerrarse, mientras que de Irven está en conversaciones. Las dos opciones son muy buenas. Ávila me ha sido útil, ojalá que se pueda dar, no depende de mí. La negociación no es rápida", comentó el técnico rimense en conferencia de prensa.

Por su parte, Irven Ávila tuvo la oportunidad de conversar con Radio Ovación, donde dio a conocer su interés de volver al fputbol profesional. "Ya soy jugador libre. Aún estoy analizando algunas posibilidades. Quiero llegar a un equipo donde me quieran y donde pueda pelear cosas grandes", manifestó el delantero peruano.

Asimismo, el estratega argentino precisó que no serían los únicos nombres que se han propuesto para esta temporada, de cara a los diversos compromisos del club. " Nilson Loyola es un jugador que veníamos observando, aunque no lo vimos mucho en Goiás. Su nombre está en gerencia y por el momento no hay nada concreto. Carlos Cabello es un jugador que nos interesa, pero todo depende de gerencia. Al igual que Brandon Palacios”, añadió.

Sporting Cristal se prepara para su debut en la Copa Bicentenario. Para este torneo intercategorías no podrá contar con sus figuras más representativas, como Patrico Álvarez, Christofer Gonzales y Jesús Pretel, ya que se encuentran en Brasil con la Selección Peruana, por la Copa América. El duelo ante Alianza Atlético está programado para este domingo a las 11:30 p.m. desde el estadio Campeones del 36 y será visto vía GOLPERU.

Perú vs. Brasil: así se vive la previa del partido por la Copa América (Video: Francisco Neyra / GEC)

