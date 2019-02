El defensa de Sport Huancayo aseguró que no mordió a Emanuel Herrera

Emanuel Herrera denunció a través de sus redes sociales que el defensa de Sport Huancayo , Luis Maldonado, le habría mordido la pierna en el partido debut de Sporting Cristal en la Liga 1 , que se jugó en el estadio de Huancayo. No obstante, el jugador del ‘rojo matador’ desmintió tal hecho.

“El rival me mordió la pierna, el árbitro lo vio, lo sabía, yo me alejé pensando que se haría justicia y no fue así. Me expulsaron”, publicó el delantero cervecero, a través de su Instagram, a raíz de su expulsión.

Por su parte, en una entrevista hecha por RPP, Maldonado negó rotundamente que haya mordido al delantero. “Yo no mordí a nadie, ¿acaso se ve en algún lado que yo haya hecho eso? No voy a contar lo que pasó allá dentro, son jugadas. De donde yo vengo, los hombres del fútbol arreglamos las cosas en la cancha”, declaró.

En tanto, el directivo de Sporting Cristal, Carlos Benavides, respondió a través de su Twitter sobre este hecho y aseguró que “haremos llegar el reclamo a las instancias pertinentes y solicitaremos audiencia para el jugador. Los hechos están claros y nos asiste la verdad”.

Sporting Cristal se impuso ante Sport Huancayo 2-0 y el siguiente partido será ante Alianza Lima, duelo al que podría estar ausente Emanuel Herrera, a raíz de su expulsión.