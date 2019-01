Sporting Cristal viajó a Ecuador: Emanuel Herrera y Horacio Calcaterra se perderán el duelo con Emelec 

Sporting Cristal viajó hoy a Ecuador para enfrentarse a Emelec este miércoles, para la noche de la ‘Explosión Azul’. Este será el primer amistoso internacional de los celestes; sin embrago, durante su llegada al aeropuerto se evidenciaron grandes ausencias entre sus filas.

El goleador de la temporada pasada y que les dio el título a los cerveceros, Emanuel Herrera , no llegó con sus compañeros al aeropuerto internacional Jorge Chávez, al igual que el mediocampista Horacio Calcaterra.

Sporting Cristal apostará por sus jugadores de la Selección Peruana Sub 20

Otros grandes ausentes para el encuentro ante Emelec fueron Fernando Pacheco y Christopher Olivares, seleccionados de la Sub 20 que también juegan en primera en Sporting Cristal, pero todavía no se incorporan al plantel cervecero, luego de su participación en el Sudamericano Sub 20 de Chile.

Emanuel Herrera y Horacio Calcaterra no estuvieron presentes como titulares ante el amistoso frente a Sport Boys, tampoco como suplentes. Si bien ambos jugadores fueron parte de los entrenamientos previos antes de viajar a Ecuador, Herrera se quedaría en Lima por una lesión en la rodilla, mientras que Calcaterra tiene una molestia muscular.

Sporting Cristal se volverá a enfrentar a Emelec en el día de la ‘Raza Celeste’, donde presentarán a su plantel que irá por el bicampeonato nacional y disputará la Copa Libertadores. El partido se juega este sábado 2 de febrero en el estadio Alberto Gallardo.