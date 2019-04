Claudio Vivas: “La lesión de Emanuel Herrera es aparentemente seria”

Sporting Cristal vs. Universitario cerró con un empate que no gustó a ambas escuadras, especialmente a Claudio Vivas que, en conferencia de prensa, dejó claro que se debió ganar e igualar el marcador. Además, habló sobre la abrupta salida de Emanuel Herrera del gramado, durante el primer tiempo.

“Lo de Emanuel Herrera aparentemente es una lesión seria, aunque no puedo decir más, porque no soy médico. Más adelante nos darán un informe completo. Para nosotros es una baja importante”, sostuvo el técnico argentino. El delantero argentino salió a los 20 minutos de iniciado el cotejo, debido a un fuerte dolor en la rodilla que no le permitió continuar.

Durante la conferencia, Vivas también fue enfático al admitir que “perdimos los dos puntos”, tras el resultado ante Universitario. “Pude ver las imágenes y las situaciones de gol con mucha objetividad y sí se perdió oportunidades claras”, afirmó el argentino ante la prensa.

El debate sobre el arbitraje de este partido también salió a discusión y fue claro al afirmar que no fue de su agrado. “Respecto al arbitraje, no quiero opinar, pero creo que haber un criterio único. Así como a nosotros se nos exige profesionalismo y, cuando los resultados no se dan, nos echan, también se debería exigir de igual forma a los árbitros. No es la primera vez que vemos un mal arbitraje”, sentenció.

Sporting Cristal descansarán esta semana de la Copa Libertadores, por lo que si próximo encuentro será ante Pirata FC en Lambayeque. Los rimenses solo han sumado un punto, por lo que ha igualado con Binacional en la Tabla de Posiciones.

