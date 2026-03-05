Tras las declaraciones de Christofer Gonzáles sobre poner su sueldo para instalar luces en el Estadio Alberto Gallardo, Miguel Araujo reaccionó en redes sociales con un comentario en tono de broma: “Bueno, te tomaremos la palabra, anotado”, escribió el defensa nacional en Instagram.
Noticia en desarrollo...
