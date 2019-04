Solo para nostálgicos: el último plantel de Sporting Cristal que la rompió en la Copa Libertadores [FOTOS]

En la edición 2019 de la Copa Libertadores , Sporting Cristal tan solo tiene un punto en la tabla de posiciones del Grupo C. El club rimense no ha tenido un buen comienzo en el torneo continental más importante de américa. ¿Hace cuántos años Sporting Cristal no destaca en la Copa Libertadores?

Recordar es volver a vivir. Nos remontamos a la Copa Libertadores de 1997. Sporting Cristal, en aquel entonces, estuvo dirigido por Sergio Markarián. Se puede decir que fue una de las mejores participaciones que tuvo en elenco rimense en un torneo internacional.

En 1997, Sporting Cristal jugó la final de la Copa Libertadores frente a Cruzeiro de Brasil. El Estadio Mineirao fue testigo de como un club peruano jugaba una final de Libertadores por última vez.

En aquella oportunidad, Sporting Cristal perdió 1-0 ante Cruizeiro en la final de Copa Libertadores. Elivélton fue el autor del único tanto que le dio el campeonato al cuadro brasilero. A pesar del resultado, ese campeonato fue uno de los mejores que disputaron los celestes.

Así alineó Sporting Cristal en la final de Copa Libertadores en 1997:

Julio César Balerio, Jorge Soto, Manuel Marengo, Marcelo Asteggiano, Erick Torres, Pedro Garay, Nolberto Solano, Julio Rivera, Prince Amoako, Luis Bonnet y Julinho.

La declaración de los hinchas de Sporting Cristal tras caer goleados ante Olimpia. (Video: Depor)

► No se lo pierde: esto fue lo que dijo Guerrero sobre el duelo de Internacional contra Alianza Lima por Copa Libertadores



► Dura caída: Sporting Cristal cayó 0-2 ante Ayacucho FC en la fecha 8 de la Liga 1 [VIDEO]



► Con todo y baile: Carlos Preciado festejó fiel a su estilo ante Sporting Cristal [VIDEO]



► El contacto de Ricardo Gareca con Christopher Olivares pensando en una futura convocatoria a la Selección