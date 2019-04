Lo dejó escapar Sporting Cristal: Rolando Blackburn bate récord histórico en Bolivia

Ha entrado en el libro de los grandes del fútbol de Bolivia. Rolando Blackburn hoy es una de las estrellas más queridas del balompié boliviano, tras anotar 18 goles en lo que va del torneo. Hecho muy alejado a lo ocurrido cuando jugaba en Sporting Cristal.

Desde su llegada a The Strongest , ha sabido hacerse un lugar en el vecino país y, con el último gol anotado al Guabirá, se ha convertido en el delantero con mayor número de anotaciones a todos los clubes de ese país, en menos de un año, récord histórico para Bolivia.

No obstante, los cinco meses que estuvo en Sporting Cristal no fueron los más notables de su carrera. Aquel febrero del 2007, Blackburn llegó como flamante refuerzo del club guatemalteco Comunicaciones FC, pero no logró brillar como se esperaba.

En los 10 partidos que jugó, solo anotó cuatro goles, por lo que no terminó de convencer al comando técnico y, en agosto de ese año, los rimenses resolvieron su contrato. Hoy, con su desempeño en Bolivia, su nombre fue sonado entre los posibles ‘fichajes’ de Monarcas Morelia en la Liga MX a inicios de año.

Por su parte, Sporting Cristal volvió a la senda de las victorias, tras ganar 2-0 a Universidad de Concepción en la cuarta jornada de la Copa Libertadores e imponerse 3-1 ante UTC, por la Liga 1. El siguiente encuentro de los cerveceros será ante Real Garcilaso este viernes, por el torneo local.

