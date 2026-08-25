Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se enfrentan este miércoles 26 de agosto, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Alberto Gallardo. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Sporting Cristal llega a este partido tras caer 3-1 ante Alianza Atlético por la sexta jornada del Torneo Clausura. El cuadro celeste buscará imponer su juego y aprovechar sus principales fortalezas para superar a Sport Huancayo en los cuartos de final y continuar en carrera por el título.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera afrontará una nueva prueba en el torneo, donde acaba de eliminar a Bentín Tacna Heróica en los octavos de final. Sporting Cristal intentará hacerse fuerte y demostrar su jerarquía en un duelo decisivo, en el que un error podría significar quedar eliminado.

Por su parte, Sport Huancayo afronta este encuentro con la ilusión de dar el golpe ante uno de los equipos más importantes del fútbol peruano. El ‘Rojo Matador’ eliminó a Los Chankas en los octavos de final y lucha por llegar lo más lejos posible.

En esta instancia de la Copa de la Liga, ambos equipos tendrán como principal objetivo avanzar a las semifinales. Sporting Cristal parte con la intención de hacer valer su experiencia y favoritismo, mientras que Sport Huancayo buscará sorprender y quedarse con el boleto a la siguiente fase.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: fecha y horarios

Este miércoles 26 de agosto desde la 3:00 p.m. (hora peruana), Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se verán las caras por los cuartos de final de la Copa de la Liga. El encuentro se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el partido comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en España será a las 10:00 p.m.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: canales de TV

El partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo podrá seguirse desde España, Argentina y otros países del extranjero a través del canal oficial de YouTube de la FPF, Bicolor+. La plataforma transmite de manera gratuita los encuentros de la Copa de la Liga 2026.

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