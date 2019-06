No se guardó nada: conductor de 'Fútbol en América' le dio con palo a Ángel Comizzo [VIDEO]

La llegada de Ángel Comizzo a Universitario de Deportes cada vez suena más. Como se recuerda, la última vez que la escuadra merengue salió campeón del torneo peruano fue de la mano del estratega argentino en el 2013.

Tras la salida de Nicolás Córdova del plantel crema, todo apunta a que Ángel Comizzo sería el próximo director técnico de Universitario de Deportes. Sin embargo, el argentino no es del agrado de todos.

El conductor de ' Fútbol en América' no está de acuerdo con la administración de Universitario de Deportes. Según Óscar del Portal, los que están a cargo de la 'U' no tienen en la memoria ni en el corazón lo que hizo Ángel Comizzo.

“Los administradores que están ahora, no son los que estuvieron en aquel entonces. Ellos no sienten lo que sintió el hincha. Es más, te aseguro que ni siquiera sabían lo que había pasado y por eso están trayéndolo, solo porque fue campeón con la ‘U’. Ni siquiera han evaluado ¿cómo juega Comizzo?, ¿qué hace Comizzo?, ni ¿a qué apunta a jugar Comizzo?”. declaró el conductor en ' Fútbol en América' .

Óscar del Portal sobre la llegada de Comizzo a Universitario.

Asimismo, dijo también que algunas personas cercanas al club tampoco están de acuerdo con el retorno del estratega argentino a Universitario de Deportes.

“Le he preguntado a amigos, socios, hinchas de Universitario y les da cólera que llegue Comizzo. A mí la verdad, no me afecta. Pero si una persona se va de esa forma y deja el barco así, yo no vería con buenos ojos que regrese”, reveló Oscar del Portal.

Luis Abram y su revancha con la Selección Peruana. (Video: Depor)

► Carlos A. Mannucci presentó al DT uruguayo Pablo Peirano y su comando técnico | FOTOS



► Directiva de Universitario aún no tendría acuerdo para resolver el contrato con Nicolás Córdova



► Juan Pajuelo y sus palabras tras cortar racha de derrotas de Universitario



► Universitario volvió al triunfo, la luz se fue del Monumental y los memes no perdonaron [FOTOS]