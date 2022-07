Este año Valera es imprescindible en la ofensiva. De sus 11 goles, 8 han sido determinantes para que el cuadro estudiantil pueda sumar puntos en la tabla del campeonato. Anotó, por ejemplo, un doblete en la victoria de 2-1 sobre ADT de Tarma, fue el responsable de emparejar el marcador 1-1 en el empate con Sport Boys e hizo posible que su club derrote de visita, por la mínima diferencia, a Atlético Grau.

El norteño, asimismo, metió dos tantos en el triunfo de los merengues sobre Alianza Atlético (3-1), luego de que ambas escuadras estuvieran empatadas parcialmente uno a uno. Y en el duelo contra UTC de Cajamarca, en el cierre del Apertura 2022, marcó el único gol de la victoria. Otro dato favorable es que no solo es capaz de lograr que sus disparos entren al arco rival, también sabe asistir: lo hizo, por citar un caso, en el empate 1-1 con Sporting Cristal.

Los goles de Valera (aquellos que le dieron un triunfo o un empate a la ‘U’ en el Apertura) han aportado con 13 puntos de los 28 que sumó el club (aunque el atacante también anotó en las sendas goleadas de 3-0 sobre Academia Cantolao, San Martín y César Vallejo). Y ahora, en el arranque del Clausura, fue protagonista al marcar al inicio del partido contra Cantolao en el Estadio Monumental. No obstante, dicho encuentro quedó igualado 1-1, por lo que Universitario solo pudo sumar una unidad en el arranque de la segunda etapa de la Liga 1 2022.

Hacer goles para Valera no solo contribuye a los objetivos del combinado crema. Es también una forma de superar su penal errado con la bicolor en el repechaje a Qatar 2022. Es su terapia. “Para mí es importante seguir marcando goles porque ayudo al equipo y en lo personal también me ayuda a tener confianza y reponerme del mal momento que pasé en la selección, que quizás nunca en la vida lo voy a olvidar”, expresó luego de la jornada contra el ‘Delfín. “Pero tengo que salir adelante, no me queda de otra. Día a día trabajo en lo que me falta o en lo que hago mal, y lo plasmo en el campo”.

Y ha dado resultados el delantero, ya que con él en el campo -en lo que va de la competición local- Universitario ha ganado en 8 ocasiones, ha empatado en 5 y ha perdido en otras 3. Además, Valera ha anotado en siete de los ocho triunfos cremas, excepto contra Ayacucho FC. Estando él, el equipo sabe a quién buscar en el ataque. Con Piero Quispe ha tenido buenas asociaciones, pero también ha recibido asistencias de Alberto Quintero o de Aldo Corzo.

Sin embargo, cuando Valera no ha estado en la cancha, el conjunto merengue no la ha pasado bien. Las tres veces que no pudo jugar el equipo perdió: todas como visitante frente a Deportivo Municipal, Binacional y FBC Melgar. El comando técnico intentó en la ofensiva con Alexander Succar, Joao Villamarín (hoy en Grau) y Quintero, pero no pudo cantar victoria.

Fecha Partido Goles de Valera Torneo 1 Cantolao 0 - 3 Universitario 1 Apertura 2022 2 Universitario 3 - 0 San Martín 1 Apertura 2022 4 Universitario 3 - 0 César Vallejo 1 Apertura 2022 8 Universitario 2 - 1 ADT 2 Apertura 2022 11 Universitario 1 - 1 Sport Boys 1 Apertura 2022 12 Atlético Grau 0 - 1 Universitario 1 Apertura 2022 13 Universitario 3 - 1 Alianza Atlético 2 Apertura 2022 19 Universitario 1 - 0 UTC 1 Apertura 2022 1 Universitario 1 - 1 Cantolao 1 Apertura 2022

Su cotización subió

Valera es un atacante que hace honor a su posición y desde que arribó al cuadro crema su cotización en el mercado ha aumentado en gran medida. En Deportivo Llacuabamba, en 2020, valía 100.000 euros, según la web especializada Transfermarkt. Luego, al año siguiente, cuando aterrizó en Universitario, esa cifra aumentó a 475.000.

En ese curso marcó 11 goles en el campeonato local y dos en la Copa Libertadores. También dio 7 asistencias y solo jugó unos cuantos minutos en la Copa América Brasil 2021: en la derrota ante Brasil y en la victoria sobre Venezuela, ambos en la fase de grupos.

Para febrero de este año su valoración incrementó hasta registrar 700.000 euros. Ocurrió luego de haber ingresado ante Ecuador en las Eliminatorias a Qatar 2022 y tras haber sido titular con la selección peruana en dos encuentros amistosos: ante Panamá y Jamaica. En dichos enfrentamientos, Valera anotó un gol en cada cotejo. Hoy, siendo goleador de la Liga 1 y uno de los mejores de la ‘U’, está cotizado en 850.000 euros, de acuerdo a Transfermarkt.

Estos registros coinciden con la nota publicada recientemente en diario El Comercio, donde informan que el club está dispuesto a negociar la venta de Alex Valera por no menos de un millón de dólares. Sus recientes actuaciones lo avalan.

Entre goleadores

Los goles de Valera, además, lo han llevado a integrar el grupo de destacados delanteros que ha tenido la ‘U’. Allí se encuentran, por ejemplo, Jonathan dos Santos, Germán Denis y Raúl Ruidíaz. De hecho, entre los cuatro, Valera es el segundo que mejor promedio de gol tiene vistiendo la camiseta crema: 0,5 por partido (ha marcado, a la fecha, 24 tantos en 48 cotejos).

Es superado por Dos Santos con 0,53. El atacante uruguayo anotó 14 veces en 26 duelos disputados solamente en la temporada 2020. El tercer lugar es para el argentino Denis con un promedio de gol de 0,48 (16 tantos en 33 partidos) y el cuarto, para Ruidíaz con 0,45 (79 goles en 176 cotejos).

Delantero Temporadas Partidos Goles Promedio de gol por partido Jonathan dos Santos 2020 26 14 0,53 Alex Valera 2021 - a la fecha 48 24 0,50 Germán Denis 2018 - 2019 33 16 0,48 Raúl Ruidíaz 2009 - 2011; 2013 - 2014 y 2015 - 2016 176 79 0,45

Alex Valera está en un buen momento con Universitario. Pero su futuro es incierto, a sus 26 años se podría ir al extranjero. El administrador del equipo crema, Jean Ferrari, ya ha revelado que clubes del exterior han mostrado interés en el delantero peruano, incluso hubo una oferta desde Europa que se ha quedado en stand by. Recientemente la prensa también habló de Rosario Central de Argentina. Lo cierto es que Valera hoy destaca en el torneo nacional. Y es protagonista en los triunfos de la ‘U’.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.