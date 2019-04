Alberto Rodríguez: "Pude jugar por Alianza Lima, pero no descarto nada" 

Alberto Rodríguez se pronunció sobre el interés que tuvo Alianza Lima de ficharlo y no dudó en dejar abierta la posibilidad de vestir la camiseta blanquiazul si tuviera la oportunidad. Sin embargo, dejó en claro que es hincha de Universitario , pero no lo mezcla con el tema profesional.

"Hoy por hoy soy de la 'U' y estoy a muerte porque como hincha sufro. Hubo un acercamiento con Alianza y pude jugar, pero no descarto nada. Si tengo que jugar, jugaré y no hay problema", comentó Alberto Rodríguez a ESPN FC.

Además, Alberto Rodríguez alista su regreso a las canchas tras 6 meses de ausencia por lesión. Como se recuerda, el defensa peruano sufrió la rotura del tendón de aquiles en octubre del 2018.

"Hay que preparse bien para recuperarme. En la 'U' me ha sorprendido la hinchada en la presentación, el apoyo de los compañeros también me gustó. Estuvo encaminado para que pueda iniciar en principios de mayo, pero la idea es recuperarse bien. Luego de quincena del otro mes es más seguro, pero no me quiero adelantar porque la recuperación no es matemático", declaró.



► Sporting Cristal y el resultado que necesita para seguir soñando con octavos de Copa Libertadores 2019



► Alberto Rodríguez: "Es tarea de todos dar lo mejor y conseguir el sueño de ganar la Copa América"



► José Carvallo se perderá el encuentro ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura [VIDEO]



► El debut soñado: Nelson Cabanillas salió del campo de juego y fue aplaudido por la hinchada de Universitario [VIDEO]